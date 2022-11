Le geste puissant de l’Allemagne, plus de résultats choquants et où sont tous les n°9 ? : cinq points à retenir de la quatrième journée de la Coupe du monde

L’Allemagne est devenue le deuxième géant à succomber à une défaite choc lors de la Coupe du monde 2022, s’inclinant 2-1 contre le Japon lors de son match d’ouverture du tournoi – mais non sans que son onze de départ ait produit un geste puissant en s’alignant pour sa photo d’équipe. Suite à la polémique du brassard OneLove, l’Allemagne a décidé de tenir tête à la FIFA en se couvrant la bouche de la main droite.

Ailleurs, l’Espagne a prouvé ses qualités en tournoi, battant à sept reprises une équipe certes pauvre du Costa Rica. S’ils ont ce qu’il faut pour aller jusqu’au bout, seul le temps nous le dira.

Pendant ce temps, les stars vieillissantes de la Belgique ont vraiment l’air de lutter pour reproduire la magie qui leur a permis de terminer troisième de la Coupe du monde 2018, la journée commençant par un nouveau match nul et vierge. QuatreQuatreDeux question, manque-t-il cruellement d’attaquants purs et durs aujourd’hui ?

Le Japon suit l’exemple de l’Arabie saoudite

(Crédit image : David Ramos – FIFA/FIFA via Getty Images)

Juste au moment où nos impulsions revenaient à un rythme normal après la victoire époustouflante de l’Arabie saoudite sur l’Argentine, un autre choc monumental a frappé.

Cette fois, c’était le Japon qui était le héros improbable, venant de l’arrière pour battre l’Allemagne dans un match qui présentait des similitudes frappantes avec la surprise de la veille.

Tout d’abord, bien que les Japonais aient été dominés en première mi-temps et aient semblé loin de pouvoir effectuer un retour, ils sont entrés à la pause toujours à 1-0 – tout comme les Saoudiens.

Deuxièmement, ils ont énormément amélioré leur jeu après la pause pour faire basculer l’élan en leur faveur – tout comme les Saoudiens.

Aidés par une performance au top de leur gardien – tout comme les Saoudiens.

Et pour couronner le tout, le but gagnant de Takuma Asano était tout un moment de brillance individuelle comme Salem Al-Dawsari un jour plus tôt.

L’Allemagne prête à prendre position contre la FIFA

(Crédit image : Getty)

L’un des principaux sujets de discussion autour de l’ouverture mouvementée de la Coupe du monde en Allemagne est survenu avant même qu’un ballon n’ait été botté.

Alors que l’équipe allemande étoilée s’alignait pour la photo d’équipe habituelle d’avant-match, ils se couvraient tous la bouche de la main droite en signe de protestation.

Cela fait suite à la controverse entourant la décision de la FIFA de menacer de punir les équipes souhaitant porter le brassard OneLove, ce que la FA allemande envisage de contester légalement.

Bien que Manuel Neuer n’ait pas porté le brassard – à l’instar de Harry Kane, Gareth Bale et Virgil van Dijk – son équipe a fait une déclaration qu’elle a ensuite expliquée sur les réseaux sociaux.

“Nous voulions utiliser notre brassard de capitaine pour défendre les valeurs que nous portons dans l’équipe nationale d’Allemagne : la diversité et le respect mutuel. Avec d’autres nations, nous voulions que notre voix soit entendue », a écrit la DFB.

« Il ne s’agissait pas de faire une déclaration politique – les droits de l’homme ne sont pas négociables. Cela devrait être pris pour acquis, mais ce n’est toujours pas le cas. C’est pourquoi ce message est si important pour nous. Nous refuser le brassard équivaut à nous refuser une voix. Nous maintenons notre position ».

L’Espagne est la vraie affaire

(Crédit image : Getty Images)

La victoire 7-0 de l’Espagne sur le Costa Rica est peut-être la plus convaincante de toutes les équipes à avoir disputé la Coupe du monde jusqu’à présent, l’équipe européenne contrôlant le match du début à la fin avec une démonstration dominante sur le terrain et tout au long des 90 minutes. .

Bien sûr, le Costa Rica était très médiocre défensivement, mais l’Espagne ne peut battre que ce qui est devant elle – et nous avons déjà vu lors de la Coupe du monde 2022 à travers des équipes comme l’Argentine et l’Allemagne que battre une opposition soi-disant moindre n’est pas toujours une fatalité. Avec ce résultat, l’Espagne a été élevée aux côtés du Brésil comme l’un des favoris du tournoi.

Le milieu de terrain espagnol à trois, composé uniquement de joueurs de Barcelone, se démarque vraiment dans l’équipe. Gavi a fourni la classe et a produit une finition sublime à seulement 18 ans, tandis que Pedri a joué un jeu bien au-delà de ses années. Sergio Busquets, capitaine de l’équipe, a organisé le milieu du terrain de manière experte, permettant aux jeunes parvenus de faire des ravages devant lui.

Leur défaite aux tirs au but en demi-finale de l’Euro 2020 face aux éventuels vainqueurs, l’Italie, pourrait également être une étape importante dans le développement de cette équipe espagnole. Ils savent ce que c’est que de souffrir d’un chagrin angoissant, de construire leur caractère pour attaquer ce tournoi – et, en Luis Enrique, ils ont sans doute le meilleur manager du tournoi.

Un manque d’attaquant clinique pourrait amener l’Espagne à se décoller contre de meilleures défenses, mais ils ont très bien réussi avec Cesc Fabregas l’homme le plus avancé en 2010, n’est-ce pas ?

Manque d’attaquants de qualité clair

(Crédit image : Getty)

Au fur et à mesure que le tournoi avance, il devient de plus en plus évident que la Coupe du monde manque d’attaquants de qualité, à leur apogée. Le match nul entre la Croatie et le Maroc était le troisième match en quatre sans aucun but, aucune des deux équipes n’étant capable de mettre le ballon au fond des filets.

Plus tard, le Canada méritait de tirer quelque chose de son affrontement avec la Belgique mais, de même, il n’avait pas de braconnier chevronné dans ses rangs. C’est le thème du tournoi, de nombreuses équipes n’ayant pas d’avant-centre de qualité. Le Sénégal manque cruellement à Mane, le Danemark contre la Tunisie s’est terminé sans but malgré une surabondance d’occasions, le Mexique et la Pologne auraient pu durer 12 heures sans but (Robert Lewandowski est de première classe, certes, mais il a maintenant 34 ans) et l’Allemagne a perdu parce qu’ils pouvaient ne convertissent pas leur domination précoce en buts.

Il existe des preuves suggérant que des conditions humides peuvent contribuer à des jeux à faible score, mais il est clair qu’une pénurie de tireurs d’élite affecte les choses.

L’âge rattrape la Belgique

(Crédit image : Getty)

Oui, ils ont vaincu le Canada, mais l’âge de la Belgique commence à se faire sentir. Ils ont été lents en première mi-temps contre des adversaires techniquement limités mais qui travaillent dur. Trop souvent, ils se sont retrouvés à chasser les chemises blanches vers leur propre but alors que les Nord-Américains cherchaient à exploiter les jambes vieillissantes avec des balles derrière. Cela a été mieux illustré par le fait que les défenseurs centraux belges Jan Vertonghen et Toby Alderweireld sont entrés dans cet affrontement avec un total combiné de 248 apparitions. Cela s’est vu.

Kevin De Bruyne & Co. reste une équipe dangereuse en possession, mais beaucoup de leur génération dorée ont plus de 30 ans et approchent de la fin de leur carrière. Ils devront peut-être adapter leur style pour s’asseoir plus profondément, ou ils se retrouveront bientôt punis par davantage d’équipes cliniques.