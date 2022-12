Le geste inapproprié du gardien argentin Emiliano Martinez lors de la présentation de la Coupe du Monde de la FIFA fait sourciller

Emiliano Martinez a connu un match incroyable contre la France, jouant un rôle central dans la victoire de l’Argentine. Le gardien d’Aston Villa a été un roc à l’arrière et a reçu le prix Golden Glove pour ses exploits lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022.

Le gardien de but de 30 ans a ensuite récupéré son trophée sur le podium, puis l’a placé près de son aine avant de l’agiter au-dessus de sa tête avec insistance. Ce geste en a surpris plus d’un, faisant sourciller les officiels qatariens présents sur le podium.

Martinez a livré quand cela comptait le plus, étant une présence solide dans le but de La Albiceleste. Les Argentins ont commencé leur campagne de Coupe du monde de manière aigre, perdant 2-1 contre l’Arabie saoudite lors du match d’ouverture. Malgré le choc précoce, la mentalité et la détermination les ont maintenant vus soulever l’illustre trophée de la Coupe du Monde de la FIFA pour la première fois depuis 1986.

Le gardien argentin a poursuivi en déclarant que la défaite contre l’Arabie saoudite l’avait affecté mentalement alors qu’il avait consulté un psychologue par la suite pour l’aider à récupérer et à performer à un niveau d’élite. Cela a certainement changé les choses alors que l’Argentine a réussi des feuilles blanches consécutives lors de ses derniers matches de groupe.

L’ancien joueur d’Arsenal a réalisé des arrêts cruciaux lors de la finale contre les Blues, son arrêt en prolongation contre Randal Kolo Muani dans les dernières minutes du match étant le point culminant de son match. Martinez a ensuite enregistré un penalty contre Kingsley Coman pour donner l’avantage à son équipe.

Ses astuces ont bien fonctionné car la pression est arrivée à Aurélien Tchouameni qui a décoché son tir à côté du cadre. Emiliano Martinez a également été leur héros dans le but contre les Pays-Bas en quart de finale. Il a sauvé les pénalités de Virgil van Djik et Steven Berghuis à cette occasion pour aider son équipe à se qualifier pour le tour suivant.

Les exploits de Matinez dans les buts ont également été un facteur crucial pour les guider vers la Copa America 2021. Le joueur de 30 ans a disputé sept matchs dans cette édition de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, au cours de laquelle il a réussi trois cages inviolées, réalisant sept arrêts et encaissant. huit buts.

