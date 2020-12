Le président d’Everton, Bill Kenwright, a fait don de ses deux sièges de directeur aux fans pour les derniers matchs à domicile du club en Premier League en 2020.

Deux mille détenteurs de billets de saison assisteront au match à domicile d’Everton contre Chelsea samedi, alors qu’un nombre limité de supporters sont autorisés à retourner à Goodison Park pour la première fois depuis mars.

Kenwright a déclaré au site officiel du club que le stade vide en raison de la pandémie de coronavirus lui avait laissé «un sentiment constant de tristesse».

« Espérons que cette période touche à sa fin et que nous pourrons bientôt être de retour pour profiter pleinement des matchs joués comme ils devraient l’être – avec nous tous ensemble », a-t-il déclaré.

«Maintenant, et comme un petit nombre de fans doit être autorisé à revenir, je veux faire ce geste.

«Même si ce sera une expérience différente pour les 2000 samedi, je sais qu’ils seront tous ravis d’être de retour à la maison et, aux deux qui obtiennent mes places, encouragez-les moi.

Les fans seront choisis pour le siège du président et le siège invité du président pour la visite de Chelsea et les prochains matchs à domicile contre Arsenal et Manchester City via un scrutin.

La rencontre de ce week-end avec les Bleus voit Carlo Ancelotti affronter son ancien club.