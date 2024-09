Le geste « douteux » de Meghan Markle contre Kate « s’écrase sur le trottoir »

Le fait que Meghan Markle ait confondu ses grandes annonces avec la vidéo sur le cancer de Kate Middleton a été dénoncé par un expert.

L’ancien présentateur de GMB, Piers Morgan, estime que les efforts des Sussex sont vains, car Kate Middleton parvient à éclipser la famille royale californienne.

Piers écrit pour The Sun : « Lundi après-midi à 16h29, le prince et la princesse de Galles ont sorti un film de trois minutes incroyablement puissant sur la bataille continue de Kate contre le cancer. »

« Et à 18h09, Netflix a publié une promotion pour une nouvelle série documentaire sur Polo réalisée par le duc et la duchesse de Sussex », a-t-il noté.

« Bien sûr, c’est peut-être juste une coïncidence stupéfiante, mais si vous croyez cela, alors j’ai de vieilles Ford Cortina très douteuses à vous vendre. »

« Peu importe si Meghan et Harry ont délibérément précipité leur promotion pour essayer de gâcher la grande annonce de Kate et William, ou simplement pour capitaliser sur l’attention mondiale de la taille d’une mégatonne qu’elle a instantanément reçue, elle a atterri comme un plop de crottes de pigeon indésirables sur un trottoir », a ajouté Piers.

« Toutes les premières pages des journaux de mardi, d’Angleterre et d’Australie à l’Amérique et à l’Inde, étaient dominées par des images du film du Pays de Galles, avec à peine une mention superficielle de l’escroquerie du Sussex avec son cheval et son maillet ornés de bijoux », s’est-il moqué.