La capitaine néo-zélandaise Sophie Devine a battu jeudi le Twenty20 Century féminin le plus rapide de l’histoire pour Wellington Blaze contre Otago à Dunedin. Elle a atteint le cap en seulement 36 balles dans le tournoi national Super Smash.

Battant à 94 ans, Devine a décidé d’aller gros avec un maximum pour atteindre la barre des trois chiffres.

Un moment à chérir pour tous les joueurs de cricket, les fans et les téléspectateurs attendus de Devine pour faire des célébrations. Au lieu de cela, le joueur de cricket Kiwi était presque à genoux et avait l’air visiblement inquiet.

Il s’est avéré que le ballon lancé par la batte de Devine a frappé une jeune fan assise avec sa mère dans la foule. Alors que ses coéquipiers lui faisaient une ovation debout depuis la cabane, Devine, clairement préoccupée par la sécurité du petit fan, a décidé de couper le son de ses célébrations.

Devine a encore amélioré son numéro de classe en quittant le terrain de cricket au milieu de la procédure pour surveiller la fille qui semblait se tordre de douleur après le coup.

Le geste réconfortant de la skipper néo-zélandaise était un spectacle à voir et les fans de cricket l’ont félicitée pour sa gentillesse.

Sophie Devine est toute classe Elle a semblé frapper un jeune fan dans la foule, en évoquant son record #SuperSmashNZ siècle avec un maximum Peu de temps après, Devine est allée la voir et lui a donné quelques instants qu’elle n’oublierait JAMAIS pic.twitter.com/1qKzBHdv4m – Cricket sur BT Sport (@btsportcricket) 14 janvier 2021

« Ces valeurs culturelles montrent à quel point les grandes nations sont construites. C’est pourquoi la Nouvelle-Zélande en fait partie. En tant que nation, nous avons besoin de valeurs morales et culturelles aussi élevées », a écrit un utilisateur de Twitter.

«Les Néo-Zélandais suivent un cours sur la« façon de voler le cœur des personnes », a écrit un autre.

« Bravo Sophie divine pour avoir montré votre amour et votre soin pour l’enfant. Plus de succès pour vous. »

« C’est génial et bon à voir. Quel ambassadeur du cricket. »

Quelle touche de classe elle vient de battre un record de 100 et pas une seule célébration parce qu’elle était plus dérangée par la petite fille ❤️ https://t.co/VbFZkdgms6 – chris (@ birdie3007) 14 janvier 2021

Le coup sensationnel de Devine n’était pas seulement le siècle le plus rapide du Super Smash, pour les hommes ou les femmes, mais cela a également aidé son équipe de Wellington à remporter une énorme victoire de 10 guichets qu’elle a dépassée l’objectif de 129 points en seulement 8,4 overs.

Outre le blitzkrieg de 36 balles qui était son sixième siècle T20, elle a également battu les records de Suzie Bates et Alyssa sur la liste de la plupart des siècles T20 dans le cricket féminin. Le duo en a cinq cents chacun à son nom. Ses efforts la placent également dans une liste d’élite de joueurs, la liste compte neuf hommes dont son compatriote Kiwi Martin Guptill qui a marqué ses centaines de balles sur 35 balles et a marqué plus rapidement que Devine.