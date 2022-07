Le geste de Samoan Lifter vers l’Indien Jeremy Lalrinnunga sur le podium gagne les cœurs

Alors qu’ils se tenaient sur le podium lors de la cérémonie de remise des médailles de la compétition masculine d’haltérophilie des 55 kg, le médaillé d’argent Vaipava Nevo Ioane des Samoa, s’est penché en avant, a enlevé une couronne/collier de fleurs de couleur rouge de son cou et l’a placé sur l’Indien Jeremy Lalrinnunga.

“C’est un collier magique samoan, que nous utilisons pour la chance et l’amitié. Jérémy est mon ami et j’ai pensé à le mettre en travers du cou pour lui souhaiter bonne chance », a déclaré l’haltérophile samoan plus tard alors que les participants quittaient la salle, avec de larges sourires sur le visage et des médailles sur le cou.

Ioane, qui a fait une dernière tentative désespérée pour soulever 174 kg lors de sa dernière tentative d’épaulé-jeté pour dépasser le total de 300 kg de Lalrinnunga et remporter la médaille d’or, a déclaré qu’il s’était toujours senti amical envers le jeune Indien et a donc décidé de placer le bon -porte-bonheur et amitié autour du cou.

«Nous avons concouru les uns contre les autres aux championnats du Commonwealth et dans d’autres compétitions internationales et nous le voyons comme un ami. Quand nous sommes en compétition les uns contre les autres, je n’aimerais pas lui donner un pouce et jouer dur. Mais une fois la compétition terminée, nous sommes amis », a déclaré Ioane.

Soit dit en passant, Ioane a 33 ans tandis que Jeremy n’a que 19 ans, mais l’haltérophile samoan a déclaré qu’ils étaient amis alors qu’ils se rencontraient lors de compétitions.

Le champion olympique de la jeunesse 2018 a dominé la compétition masculine des 67 kg avec une levée totale de 300 kg (140 kg + 160 kg), terminant devant le Samoa Vaipava Nevo Ioane, qui a réussi un total de 293 kg (127 kg + 166 kg).

Le joueur de 19 ans d’Aizwal a écrit le record d’arraché des Jeux (140 kg) et de portance globale (300 kg) en son nom, mais pas avant une peur des blessures car il a grimacé de douleur à deux reprises lors des tentatives d’épaulé-jeté.

Jeremy a creusé un énorme écart de 10 kg avec son rival le plus proche, Edidiong Joseph Umoafia, lorsqu’il a soulevé 140 kg lors d’une deuxième tentative réussie. Il avait commencé avec 136 kg.

Jeremy a en outre ciblé 143 kg lors de sa dernière tentative mais n’a pas réussi.

En Clean and Jerk, le vainqueur du Championnat du Commonwealth 2021 a commencé avec 154 kg et a suivi avec 160 kg, mais n’a pas pu terminer la tentative de 165 kg.

Il s’agissait de la cinquième médaille de l’Inde en haltérophilie avec Mirabai Chanu (or), Sanket Sargar (argent), Bidyarani Devi (argent) et Gururaj Poojary (bronze) qui ont décroché des podiums samedi.

(Avec les contributions des agences)

