Le geste de l’Ukraine voit un fan retiré du match de tennis panrusse (VIDEO)

Le fan a été invité à quitter les tribunes lors du match entre Anna Kalinskaya et Anastasia Potapova

Une fan de tennis avec un grand drapeau ukrainien enroulé autour de son corps a été invitée à quitter les tribunes lors d’un match entre la Russe Anna Kalinskaya et Anastasia Potapova lors des qualifications pour les Masters de Cincinnati ce week-end, ont montré des images.

Le duo russe était en action dimanche lors du tournoi WTA sur terrain dur, également connu sous le nom de Western and Southern Open, Kalinskaya remportant le match 7-5 6-1 contre sa compatriote pour gagner le passage au tableau principal du prestigieux événement américain. .

Mais la procédure a été interrompue à un moment donné lorsqu’une femme portant un grand drapeau ukrainien et portant une couronne de fleurs de style ukrainien autour de la tête a été invitée à quitter les gradins.

Le journaliste de tennis Ben Rothenberg a déclaré que la femme était une résidente locale nommée Lola qui avait regardé l’action “silencieusement” et était avec un ami ukrainien.

Une vidéo de certains de ces incidents a fait surface quelques heures plus tard sur les réseaux sociaux, via @trashytennispic.twitter.com/bYlFL38L9X – Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 15 août 2022

L’arbitre Morgane Lara a été vu en train de parler au fan et a été cité comme disant que c’était “pas gentil” s’asseoir avec le drapeau, auquel la femme a répondu qu’il était “pas agréable d’envahir un pays.”

Selon Rothenberg, l’intervention était venue à la demande de l’un des joueurs et le personnel de sécurité s’était comporté “agressivement” vers le ventilateur.

Cependant, les organisateurs du tournoi ont précisé plus tard à Reuters que le drapeau avait enfreint les règles en raison de sa taille.

“Conformément à la politique des sacs de l’Open de l’Ouest et du Sud, comme indiqué sur le site Web du tournoi, les drapeaux ou bannières de plus de 18 x 18 [inches] (46 x 46 cm) sont interdits », a déclaré un porte-parole à l’agence de presse.

“Par conséquent, le patron a été invité à retirer le drapeau du terrain et, après l’avoir fait, a été autorisé à rester au tournoi.

“Toute demande concernant l’arbitre de chaise doit être adressée au WTA Tour”, il a ajouté.

Malgré les interdictions généralisées dans d’autres sports, les joueurs russes et biélorusses sont autorisés à participer aux circuits de tennis WTA et ATP sous statut neutre.

Après que les officiels du tournoi de Wimbledon soient allés à contre-courant et les aient bannis de la pièce maîtresse du court en gazon plus tôt cet été, l’ATP et la WTA ont réagi en privant le Grand Chelem de Londres de ses points de classement en représailles.