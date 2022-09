Le geste de l’acteur de Shehzada Kartik Aaryan envers un jeune fan inconsolable à l’aéroport gagne les cœurs ; les internautes le comparent à Sushant Singh Rajput

Kartik Aaryan est actuellement l’un des acteurs les plus populaires du pays. Il n’est pas seulement l’un des acteurs les plus recherchés, mais aussi les stars les plus aimées de toutes les générations. Les enfants, en particulier, l’aiment et l’adorent en morceaux. Récemment, Kartik Aaryan a assisté à un événement au Rajasthan et en rentrant du Rajasthan, comme d’habitude, le Bhool Bhoulaiya 2 star était envahie par la mer de ses fans qui voulaient cliquer sur des photos avec lui ou obtenir son autographe ou lui serrer la main. Et parmi tous ses fans se trouvait un jeune petit fan de Kartik Aaryan. La Shehzada le geste de l’acteur envers le petit fan vous touchera la corde sensible. Il est comparé à l’acteur bien-aimé Sushant Singh Rajput.

Entertainment News : le doux geste de Kartik envers un fan

Kartik Aaryan avait l’air pimpant dans un blazer alors qu’il atteignait l’aéroport de Jodhpur pour rentrer chez lui. Alors qu’il se dirigeait vers le terminal, Kartik entendit le cri d’un jeune fan. Le petit se tenait devant la porte alors qu’il criait le nom de Kartik. Il pleurait inconsolable. Kartik n’a pas pu se contenir et est retourné à la rencontre du petit fan qui s’est calmé à la vue de son acteur préféré. L’équipe de sécurité n’autorisait pas le petit garçon à entrer dans la porte, semble-t-il. Cependant, Kartik a attendu de rencontrer le garçon qui a finalement été laissé entrer. Kartik a non seulement cliqué sur une photo avec lui, mais lui a également donné un autographe. C’était un si doux geste de Kartik, en effet ! Regardez la vidéo ici:

Kartik Aaryan rappelle aux internautes Sushant Singh Rajput

Kartik Aaryan aurait un emploi du temps chargé pour son vol. Pourtant, il se retourna pour rencontrer le jeune fan et cliquer sur une photo. Son geste a rappelé à certains de ses fans Sushant Singh Rajput. Tout comme l’acteur de Chhichhore, Kartik Aaryan est également très gentil avec ses fans. Kartik a également partagé quelques vidéos de ses fans qu’il a rencontrés dans les rues qui l’ont loué. Ses conversations avec ces fans ont toujours gagné les cœurs. Le regretté acteur Sushant Singh Rajput était également connu pour sa gentillesse envers ses fans. Découvrez les commentaires ici:

Côté travail, Kartik Aaryan a Shehzada, un remake d’Ala Vaikunthapurramuloo d’Allu Arjun. Le film met également en vedette Kriti Sanon. Il retrouve sa co-vedette de Bhool Bhulaiyaa 2 Kiara Advani pour Satyaprem Ki Katha. Kartik a également Freddy et Aashiqui 3 dans le pipeline.