Ariana Grande a été saluée par les familles de Manchester après que la chanteuse ait apporté une joie festive aux enfants hospitalisés de la ville.

Dans un geste touchant, la chanteuse de 27 ans a donné des bons de 100 £ à chaque enfant séjournant actuellement au Royal Manchester Children’s Hospital ainsi qu’à la Manchester Royal Infirmary.

Elle a fait un don généreux près de trois ans après l’attentat dévastateur lors de son concert au MEN Arena.

S’adressant au Manchester Evening News, un parent adorable dont la fille est actuellement traitée à l’hôpital a parlé du geste aimable de Noël.

«Si je comprends bien, elle a donné un bon à chaque enfant de l’hôpital», a déclaré un parent appelé Steve à la publication.

«Je suis allé la chercher et elle était tellement excitée. Elle a dit «regarde papa, j’ai un bon de 100 £ d’Ariana Grande».







Le parent adoré a expliqué que sa fille avait reçu une boîte personnalisée, mais il n’y avait aucune note sur la provenance.

Steve a ajouté: «C’était dans une petite boîte personnalisée sans message ni note pour dire de qui il s’agissait. C’est un geste si charmant et il n’y a pas de publicité autour, donc vous savez que c’est authentique.

« Cela a apporté beaucoup de joie après tout ce qui s’est passé avec la pandémie cette année. Cela a été une année difficile avec ma fille à l’hôpital. Le personnel est formidable et travaille très dur », a-t-il déclaré au Manchester Evening News.







Le geste émouvant d’Ariana est venu plus de trois ans depuis qu’une bombe a explosé alors que les gens quittaient son concert à la Manchester Arena.

Au total, 23 personnes sont malheureusement décédées et plus de 800 ont été blessées dans les bombardements.

Ariana a ensuite rendu visite à des personnes traitées à l’hôpital à la suite de l’attaque et a également organisé un concert-bénéfice One Love à Old Trafford.







En plus de son geste émouvant envers les enfants de Manchester, Ariana a également des raisons de célébrer cette saison festive après avoir récemment annoncé qu’elle était fiancée.

