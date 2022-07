Le geste de Bhool Bhulaiyaa 2 étoiles Kartik Aaryan avec les paparazzi gagne les internautes, les utilisateurs l’appellent “cœur d’or”

Kartik Aaryan est connu pour “garder la réalité” et il aime entretenir une grande camaraderie avec les paparazzi. Récemment, Kartik a assisté à une soirée de remise de prix, et avant de se diriger vers l’événement, il a posé pour les paparazzi. Quelques instants plus tard, Tamanaah a foulé le tapis rouge et ils se sont croisés. L’actrice de Baahubali a fait l’éloge de Kartik avant paps et a dit : “Aag laga di na ?” Les photographes leur ont demandé de poser ensemble, et ils ont reconnu leur demande.

Avant que Kartik ne se dirige vers l’événement principal, il a eu un moment spontané avec des photographes. Kartik s’est assis dans la rangée des médias, avec des photographes et a joyeusement posé pour eux.

Dès que la vidéo a fait surface, les fans inconditionnels de Kartik ont ​​loué le geste de l’acteur et l’ont qualifié de terre-à-terre. Un utilisateur a affirmé : “Pas de café pour lui ?” Un autre utilisateur a affirmé, “Down to Earth”. L’un des utilisateurs a affirmé : “Le cœur d’or… et le plus intelligent aussi.” Un autre utilisateur a affirmé : “J’adore la façon dont il interagit avec les paparazzis.” Un utilisateur a affirmé, “Soooo mignon.” Un autre utilisateur a affirmé, “Rooh baba… tuant.” L’un des utilisateurs a affirmé: “Les deux ont bon cœur.”

Il est indéniable que Bhool Bhulaiyaa 2 de Kartik Aaryan a été un énorme succès. La collection au box-office du premier jour du film s’est avérée être la plus grande ouverture pour Kartik, le film rapportant plus de 250 crores de roupies dans le monde. En fait, le succès du film est survenu à un moment où l’industrie avait grand besoin d’un succès après une série de flops au box-office de l’industrie cinématographique hindi. Quelques semaines après la sortie en salles du film, Bhool Bhulaiyaa 2 a reçu une réponse formidable lorsqu’il a été abandonné sur OTT. Et tout au long, inutile de le dire, Kartik a sans relâche fait la promotion de son film et exhorté le public à le regarder. Côté travail, Kartik sera ensuite vu dans Shehzada, Freddy et Captain India.