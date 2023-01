Le geste attentionné d’un frère pour assurer la sécurité de sa sœur à vélo gagne les cœurs en ligne

Le premier compagnon de jeu d’un enfant est généralement un frère ou une sœur, et ils ont une relation réconfortante. Malgré leurs désaccords, les frères et sœurs assurent la sécurité de l’autre en cas de besoin. Une vidéo virale sur les réseaux sociaux d’un garçon protégeant sa petite sœur de la chute d’un cycle illustre le lien entre un frère et une sœur.

Dans la vidéo désormais virale, on voit un garçon faire du vélo avec sa sœur cadette. Cependant, avant qu’il ne commence son voyage, sa sœur s’assied patiemment à l’arrière pendant qu’il attache ses petites jambes au vélo avec un morceau de tissu. Il le fait pour la protéger et l’empêcher de tomber du vélo. Après cela, le garçon a poursuivi son voyage avec son petit frère. Avec la vidéo, la légende disait «l’amour de Brother».

Regardez l’adorable vidéo ci-dessous :

La vidéo a recueilli plus de 41 000 vues depuis qu’elle a été partagée en ligne. L’un des utilisateurs a écrit: «Oui, mais c’est déchirant. Cet enfant devrait être à l’école ou jouer avec des amis. C’est juste triste”.

Oui mais c’est un crève-cœur. Cet enfant devrait être à l’école ou jouer avec des amis. C’est juste triste.— Nassra (@nassrakhan) 2 janvier 2023

Un autre a écrit: “Déchirant, content de voir un frère debout pour sa petite soeur”.

Déchirant, heureux de voir son frère défendre sa petite sœur💕— Mahender Bogi (@mahbogi) 4 janvier 2023

Auparavant, une photo d’une fille de 10 ans de Manipuri fréquentant l’école avec sa sœur cadette sur ses genoux avait attiré l’attention des internautes et du ministre de Manipur, Thongam Biswajit Singh. Meiningsinliu Pamei, une élève de 10 ans en classe 4, est allée à l’école ce jour-là tout en veillant sur sa jeune sœur car ses parents avaient des travaux agricoles à faire.

La photo a attiré l’attention de Biswajit Singh, qui a écrit : « Son dévouement pour l’éducation est ce qui m’a étonné ! Cette fille de 10 ans nommée Meiningsinliu Pamei de Tamenglong, Manipur va à l’école pour garder sa sœur, car ses parents étaient à la ferme, et étudie tout en gardant sa sœur cadette sur ses genoux.

Son dévouement pour l’éducation est ce qui m’a laissé étonné! Cette fille de 10 ans nommée Meiningsinliu Pamei de Tamenglong, Manipur va à l’école en gardant sa sœur, car ses parents étaient partis pour l’agriculture et les études tout en gardant sa sœur cadette sur ses genoux. pic.twitter.com/OUIwQ6fUQR — Th.Biswajit Singh (@BiswajitThongam) 2 avril 2022

Le tweet a recueilli plus de 15 000 likes à ce jour.

