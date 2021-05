Le gérant du bar britannique acquitté du meurtre d’un père de quatre enfants qui a été battu à mort devant le pub de Magaluf

Un employé de bar BRITANNIQUE a été acquitté du meurtre d’un touriste dans la station balnéaire majorquine de Magaluf.

Paul Waugh, de Middlesbrough, a vu la menace d’une peine de 12 ans de prison levée aujourd’hui après que neuf jurés ont déclaré qu’il n’était pas coupable de l’homicide involontaire coupable du père de quatre enfants, Aaron Henderson.

Waugh, il a nié être la personne qui a donné le coup de pied à la tête de Henderson, qui aurait causé sa mort alors qu’il gisait sur le sol.[/caption]

Le gérant du bar britannique Paul Waugh devant le tribunal[/caption]

Henderson, 30 ans, a eu une hémorragie cérébrale après avoir reçu un coup de pied à la tête alors qu’il était en vacances avec sa petite amie.

Il est décédé à l’hôpital quatre jours plus tard et les flics espagnols ont ensuite arrêté Paul Waugh, 35 ans, le gérant du bar Mulligans sur la tristement célèbre bande de Punta Ballena de Magaluf.

L’accusé a admis avoir giflé le fils du commerçant âgé de 30 ans après avoir pris la parole au début de son procès devant le tribunal provincial Audiencia de Palma, la capitale majorquine, il y a un peu plus de quinze jours.

Mais il a nié être la personne qui a donné le coup de pied à la tête de Henderson, qui aurait causé sa mort alors qu’il gisait sur le sol.

Le jury a acquitté le Britannique au motif que le coup de pied n’avait pas été capté sur CCTV.

Un témoin a déclaré que quelqu’un d’autre avait commis l’agression.

Un Espagnol accusé d’avoir tenté de dissimuler l’attaque dont Waugh a été inculpé, a également été innocenté de tout acte répréhensible.

Le Britannique, décrit comme un pub PR dont le travail était d’amener les parieurs dans le bar en proposant des offres de boissons bon marché, avait protesté de son innocence dans une dernière allocution émouvante devant le tribunal jeudi dernier avant que le jury ne soit envoyé pour examiner son verdict.

Aaron a été retrouvé mortement blessé dans la bande de parti populaire Punta Ballena à Magaluf[/caption]

Il a insisté: «Je jure sur la vie de mon fils que je suis innocent. M’envoyer en prison ne serait pas justice, ce serait une autre injustice.

Il a affirmé au tribunal qu’il avait giflé Henderson en état de légitime défense après avoir été informé qu’Aaron avait été vu en train d’agresser sa petite amie au bar et d’avoir été agressé lorsqu’il a suivi le vacancier à l’extérieur pour s’assurer qu’il n’y avait plus de problèmes.

Son avocat de la défense, Francisco Jesus Terrassa, avait accusé les procureurs d’État de «chercher désespérément une condamnation sans preuve» et affirmait que leur mise en accusation était fondée sur «des cabales, des conjectures et des interprétations».

Marta Rosell, une avocate agissant pour la famille du défunt, a déclaré au tribunal dans son discours de clôture qu’elle était «absolument convaincue» que Waugh avait prononcé le coup de pied fatal.

Henderson était en vacances avec sa compagne Danielle Baxter et deux jeunes enfants.

L’Irlande du Nord aurait continué à faire la fête la nuit de l’attaque après être retournée tôt à leur logement de vacances.

Les enquêteurs de la Garde civile auraient parlé à un témoin qui l’a vu être poussé au sol et avoir reçu des coups de pied dans la tête.

Un porte-parole a déclaré: «La Garde civile a arrêté un Britannique âgé de 35 ans comme auteur d’un crime d’homicide.

«Ils ont également arrêté un Espagnol âgé de 37 ans soupçonné d’avoir dissimulé le crime.

«Aux premières heures du 27 avril, un touriste a été agressé à Magaluf.

«À la suite des coups reçus, il a dû être transféré à l’hôpital Son Espases de Palma et est décédé à l’hôpital le 1er mai.

Baxter a publié un hommage émouvant sur les réseaux sociaux après sa mort, en disant: «Je t’aime Aaron ‘Hendy’ Henderson pour toujours et pour toujours, tu m’as rendu le plus heureux de ma vie.»

Le père d’Aaron, Paul, a révélé après que son fils ait perdu son combat pour la vie que leur famille avait décidé de faire don de ses organes pour que sa mort «ne soit pas vaine».

Rappelant comment son fils lui avait serré la main et avait dit « Papa » avant de souffrir d’un saignement mortel au cerveau, il a déclaré: « Nous nous sommes assis ce soir-là dans la chambre d’hôtel et avons parlé de ce que nous devrions faire et avons pris la décision de donner son organes.

«C’était une décision difficile à prendre, mais cela nous réconforte car nous savons qu’il est toujours là-bas et que quelqu’un est heureux. Au moins, nous savons qu’il n’est pas mort en vain.

Il a décrit Aaron comme un «vrai gentleman» avant ses funérailles, ajoutant: «Ce n’était pas seulement mon fils, il était aussi mon meilleur ami.»

