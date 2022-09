David Habib, directeur du Liquid Zoo, est entré dans la course à la mairie le 9 septembre

David Habib, homme d’affaires bien connu et directeur de la boîte de nuit populaire de Kelowna, le Liquid Zoo, se lance dans la course à la mairie de Kelowna.

Habib s’est officiellement inscrit le vendredi 9 septembre, le cinquième candidat en lice pour être maire de Kelowna.

Tom Dyas, Glendon Smedley, Silverado Socrates et l’actuel maire Colin Basran, en quête d’un troisième mandat, ont déjà annoncé leur candidature.

Capital News attend les commentaires de Habib.

Élection municipale en Colombie-BritanniqueCity of KelownaMayor’s Race