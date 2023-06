Le gérant de Joliet Denny frappé par un client qui a laissé une facture de 17 $ impayée – Shaw Local

Un homme de Plainfield a été arrêté et accusé d’avoir frappé au visage un directeur de Denny’s qui l’a confronté alors qu’il quittait le restaurant avec une facture impayée de 17 $, a indiqué la police.

Vers 8 h 45 jeudi, les agents ont répondu à Denny’s, 2531 Plainfield Road, Joliet, pour une perturbation et ont appris qu’Anthony Olivo, 28 ans, de Plainfield, avait mangé un repas au prix d’environ 17 $, le sergent de police de Joliet. dit Dwayne English.

La carte de débit d’Olivo a été refusée lorsqu’il a tenté de payer le repas. Il a ensuite quitté Denny’s sans payer, a déclaré English.

Un responsable de Denny’s a suivi Olivo jusqu’à son véhicule et lui a demandé de revenir pour qu’il puisse payer la facture.

Olivo a tenté de frapper le manager mais l’a raté, a déclaré English.

« Olivo a de nouveau frappé le manager, cette fois en le frappant au visage », a déclaré English.

Olivo était toujours sur les lieux et il a été arrêté pour cause probable d’agression et de vol de services.

Olivo a fait des commentaires sur sa santé mentale peu de temps après son arrestation. Il a été emmené au centre médical Ascension Saint Joseph à Joliet, a déclaré English.

Olivo a été autorisé à quitter l’hôpital pour faciliter son évaluation, a déclaré English.