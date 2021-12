Le géorgien Kirby Smart dit qu’il a confiance en Stetson Bennett après que le QB se soit battu en retard contre l’Alabama

Le quart-arrière géorgien Stetson Bennett a connu une campagne de rebond majeure en 2021 après avoir remplacé JT Daniels plus tôt dans l’année.

Mais samedi, Bennett a rencontré son premier défi majeur de la saison. Face au n ° 3 de l’Alabama dans le match de championnat SEC, Bennett a bien performé, complétant 29 des 48 passes pour 340 verges avec trois touchés.

Cependant, sa seconde mi-temps a été gâchée par une paire d’interceptions, dont un pick-six éreintant au quatrième quart, alors que le Crimson Tide a mis en déroute les Bulldogs n ° 1 41-24, invaincus auparavant.

La Géorgie est toujours susceptible de participer aux éliminatoires du football universitaire, presque certaine de prendre la troisième ou la quatrième place du classement après n’avoir subi que sa première défaite de la saison, mais les Bulldogs seront désormais confrontés à la question de savoir si Bennett ou Daniels mène l’offensive lors de son prochain match.

Après le match, on a demandé à l’entraîneur-chef Kirby Smart s’il envisagerait un changement de quart-arrière pour le prochain match. Smart a déclaré que chaque semaine, une décision est prise à chaque poste, mais qu’il a également « la plus grande confiance » en Bennett et a déclaré qu’il pensait que son quart-arrière « avait fait de très bonnes choses ce soir ».

« Nous allons tout réévaluer tout le temps, mais il a bien joué et c’est un environnement difficile dans lequel nous l’avons placé défensivement et nous ne l’avons pas fait, nous devons être capables de courir le ballon et d’avoir un semblant d’équilibre », a déclaré Smart « Je pensais qu’il y avait des moments ce soir où nous nous livrions à un concours de marqueurs parce que notre défense n’avait pas d’arrêts. Et vous ne voulez pas avoir à faire ça. Mais j’ai certainement beaucoup de confiance en Stetson et j’ai aussi beaucoup de confiance en JT.

Il y a deux choses à noter pour commencer. Premièrement, Bennett n’est pas le seul à blâmer pour la perte. La défense qui est entrée dans le match s’est classée au premier rang des points et de la défense totale a cédé 34 des 41 points et 536 verges au total à Bryce Young, le favori du Crimson Tide et du trophée Heisman.

Et deuxièmement, Bennett a joué une solide première mi-temps. Dans la première moitié du match de championnat SEC, Bennett a réussi 11 passes sur 16 pour 168 verges et deux touchés. La plupart des autres jeux, cela le fera.

Mais il était clair au début du troisième quart que Bennett n’était pas le quart-arrière pour affronter Young et Alabama lors d’une fusillade. Il n’a complété que 8 passes sur 13 pour 53 verges avec une interception et aucun touché au troisième quart. Young, en comparaison, était 3-en-7 avec 72 verges et un touché pour mettre l’Alabama en haut de deux touchés.

Cela ne s’est pas beaucoup amélioré en quatrième, même si les Bulldogs ont été forcés de lancer. Bennett a complété 10 passes sur 19 avec 119 verges par la passe et un touché, mais derrière Bennett, les Bulldogs étaient 0-en-3 au troisième essai.

Bennett ne s’est retrouvé dans une fusillade à aucun moment cette saison. La Géorgie n’a terminé qu’une seule fois un match à moins de deux touchés de ses adversaires, et cela s’est produit lors de la semaine 1 contre Clemson avec Daniels sous le centre.

Daniels a joué le premier match de l’équipe de la saison contre Clemson, mais n’était pas disponible pour le prochain match contre UAB en raison d’une blessure oblique. Il est revenu pour commencer contre la Caroline du Sud et a incendié Vanderbilt au premier quart du match suivant le 25 septembre, mais a ensuite été absent jusqu’au 6 novembre alors qu’il continuait à faire face à des blessures.

Bennett a rempli à partir de ce moment-là en tant que partant et s’est épanoui, terminant la saison régulière avec 21 passes de touché, cinq interceptions, 1 985 verges par la passe et un pourcentage d’achèvement de 65 %.

Ce n’était pas le premier tour de Bennett en Géorgie. Il était le partant en 2020 et n’était pas spectaculaire, affichant un pourcentage d’achèvement de 55,5, 1 179 verges par la passe, huit passes de touché et six interceptions. Daniels, qui venait d’arriver de l’USC en tant que transfert, a pris le relais et a ébloui en quatre matchs, complétant 67,2% de ses passes pour 1 231 verges avec 10 touchés par la passe et deux interceptions.

Daniels, une ancienne recrue cinq étoiles, serait probablement resté le titulaire à temps plein en 2021 s’il n’avait pas été blessé au début de la campagne.

Bien que Daniels n’ait occupé que sporadiquement un rôle de remplaçant pour Bennett, il a tout de même montré sa capacité à être un quart-arrière qui change la donne. Ses chiffres globaux en 2021 : 72,3 pourcentage d’achèvement, 722 verges par la passe, sept touchés et trois interceptions.

Ce battage médiatique – et ce succès précédent – ​​est ce qui a poussé les fans à demander à Daniels de remplacer Bennett en seconde période contre l’Alabama. La première interception de Bennett est survenue avec les Bulldogs dans la zone rouge, ce qui leur a ôté une éventuelle chance de marquer.

Le second a donné sept points – pour le Crimson Tide.

« La première était une mauvaise décision, la seconde, je n’ai pas vu la sécurité au volant », a déclaré Bennett après le match. « Vous ne pouvez pas avoir ces deux jeux contre des joueurs comme celui-ci. Et ils nous ont fait payer pour cela. »

Le changement de QB aurait-il fait une différence ? Cela n’aurait certainement pas arrêté l’attaque de l’Alabama, mais cela aurait peut-être redonné un peu de vie à une attaque géorgienne qui n’a marqué que sept points en seconde période.

Et cela n’a certainement pas empêché le monde du football universitaire de faire appel à Smart pour effectuer le changement.

Kirby Smart préférerait perdre en Géorgie avec les gars Jake Fromm et Stetson Bennett que gagner avec un QB comme Justin Fields. Fait vraiment réfléchir. pic.twitter.com/4Z1a0SDend – Je ne peux pas battre Saban (@TheDawgzilla) 5 décembre 2021

lol si kirby smart trot stetson bennett est de retour pour le match revanche le mois prochain, il devrait être arrêté – Dillon Saks (@SenorFavio) 4 décembre 2021

Kirby doit aller chez Daniels… Stetson Bennett pue – Tim Shoemaker (@TimShoemaker) 4 décembre 2021

Qu’est-ce que JT Daniels a fait pour rester assis et regarder ça toute la nuit ? – steakshapiro (@steakshapiro) 5 décembre 2021

La route de la Géorgie vers un championnat national passera presque certainement par l’Alabama. Le Crimson Tide est susceptible d’être n ° 1, et les Bulldogs d’être n ° 3 ou n ° 4 – en supposant que le n ° 2 du Michigan remporte le championnat Big Ten.

Bennett a été le partant tout au long du match contre le Crimson Tide cette fois-ci et il a amassé 24 points. La prochaine fois que les Bulldogs affronteront l’Alabama, Smart devra peut-être jeter un œil à ce que Daniels peut offrir à l’offensive.