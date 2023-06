Le gentil geste de Prabhas envers l’équipe de Salaar gagne Internet, les fans l’appellent « l’âme pure », « le roi »

Prabhas, qui attend la sortie de son drame mythologique, Adipurush, aurait terminé un autre film pan-indien. Nous parlons de son projet très attendu Salaar, avec le réalisateur Prashanth Neel. Cependant, aucune mise à jour officielle de ce type n’a été partagée par les fabricants. En revanche, l’acteur fait l’actualité grâce à son geste aimable envers l’équipe de Salaar. D’après les rapports, Prabhas a envoyé Rs. 10 000 en guise de cadeau à tout l’équipage de Salaar. Son gentil geste est salué par les fans.

Partageant une capture d’écran de la transaction avec la photo de Prabhas, un fan a écrit : « Rebelstar #Prabhas a témoigné son amour et son appréciation au personnel d’assistance de #Salaar en déposant personnellement 10 000 $ à chaque membre de l’équipe qui a travaillé sans relâche pour le film. »

Rebelstar #Prabhas showered his love and appreciation to #Salaar support staff by personally depositing 10K to each and every crew member who worked tirelessly for the movie ♥️ ❤️ pic.twitter.com/Eep0eKf9Tx — Prabhas Trends (@TrendsPrabhas) June 14, 2023

« Une âme si pure #Prabhas anna », a réagi un autre.

Such a pure soul 🙏🛐 #Prabhas anna — Rebel ★ Stan🏹 (@RebelStarStan) June 14, 2023

Certains ont même qualifié son geste aimable de « qualités royales ».

King qualities antaru.. 👑 — krishna Prabhas (@Demigodprabhas1) June 14, 2023

King 👑🛐 — Prabhas Gangadhar (@VanaGangadhar) June 14, 2023

Salar

La vedette de Prabhas devrait sortir le 28 septembre de cette année. Shruti Haasan est le rôle principal féminin, tandis que Prithviraj Sukumaran jouera le rôle de Vardharaja Mannaar dans le film. Salaar présente également Jagapathi Babu, Madhu Guruswamy et Easwari Rao dans des rôles clés, entre autres. Apparemment, réalisé avec un budget de Rs 250 crore, le projet est soutenu par Vijay Kiragandur sous la bannière de Hombale Films.

Adipurush

L’acteur attend actuellement la sortie de l’un de ses plus grands films Adipurush, réalisé par Om Raut. Il sera en salles le 16 juin (demain). Le casting vedette de l’ensemble d’Adipurush présente Kriti Sanon comme Janaki, Sunny Singh comme Lakshman, Saif Ali Khan comme Lankesh. Il présente également Devadatta Nage dans le rôle d’Hanuman.

La réservation à l’avance pour le film a déjà commencé et les chiffres sont « phénoménaux ». Dans une série de tweets, l’analyste commercial Taran Adarsh ​​a fourni une ventilation du nombre de billets que le film a vendus dans certaines chaînes de multiplexes du pays en langues hindi et télougou. Il a écrit : « #Adipurush statut de réservation anticipée dans les chaînes nationales [#PVR and #INOX] Mise à jour jusqu’à jeudi 14h30. Remarque : versions #Hindi et #Telugu. Total des billets vendus pour *Week-end 1* [#PVR + #INOX]: 5,47,240. A noter : les ventes de billets #Cinepolis sont attendues. REMARQUABLE! [heart emojis] »

#Adipurush advance booking is 🔥🔥🔥… Expect a PHENOMENAL START at the #BO. — taran adarsh (@taran_adarsh) June 14, 2023

Dans un tweet de suivi, l’expert a en outre donné une ventilation de l’activité de réservation à l’avance. « #Adipurush *réservation à l’avance* Mise à jour jusqu’à jeudi 14h30. #Hindi [#PVR + #INOX only]. Ven : 164 967. Samedi : 110 304. Soleil : 102 547. Total : 377 818. #télougou [#PVR + #INOX only]. Ven : 93 456. Samedi : 46 401. Soleil : 29 565. Total : 169 422 », a-t-il tweeté.

Adipurush est une adaptation de l’épopée du Ramayana.