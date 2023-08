Le génocide yézidi par l’État islamique en Irak et en Syrie classé aux côtés de l’Holocauste après la reconnaissance britannique | Nouvelles du monde

Des crimes de génocide ont été commis par des militants de l’État islamique contre une ancienne communauté religieuse en Irak et en Syrie, a reconnu le Royaume-Uni.

Cela signifie les atrocités infligées par le groupe djihadiste au Yézidis rejoindre ceux de la Holocauste, Rwanda, Srebrenica et Cambodge reconnu par la Grande-Bretagne.

La minorité de langue kurde était persécutée en tant qu’« adoratrice du diable » par EST après s’être emparé de vastes étendues de territoire Syrie et Irak en 2014.

Des milliers d’hommes ont été tués et des femmes et des enfants ont été réduits en esclavage et violés lorsque les fanatiques ont envahi la maison ancestrale des Yézidis.

La reconnaissance par le Royaume-Uni d’un génocide, dont le but est d’anéantir une nation ou un groupe ethnique, a été annoncée avant les événements marquant le neuvième anniversaire du traitement barbare des yézidis aux mains de l’EI.

Le ministre du Moyen-Orient, Lord Ahmad de Wimbledon, a déclaré : « La population yézidie a énormément souffert aux mains de Daech il y a neuf ans et les répercussions se font encore sentir à ce jour.

« La justice et la responsabilité sont essentielles pour ceux dont la vie a été dévastée.

« Aujourd’hui, nous avons fait la reconnaissance historique que des actes de génocide ont été commis contre le peuple yézidi.

« Cette détermination ne fait que renforcer notre engagement à faire en sorte qu’ils reçoivent l’indemnisation qui leur est due et qu’ils puissent accéder à une justice significative.

« Le Royaume-Uni continuera à jouer un rôle de premier plan dans l’éradication de Daech, notamment en reconstruisant les communautés touchées par son terrorisme et en menant des efforts mondiaux contre sa propagande toxique. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





3:36

Femme yézidie : « Nous avons essayé de fuir l’Etat islamique »



En savoir plus:

Une femme détenue comme esclave par une mère allemande qui a rejoint l’EI revit sa captivité

Le chef de l’État islamique en Syrie tué par les services de renseignement turcs

La position de la Grande-Bretagne a toujours été que la détermination du génocide devrait être rendue par un tribunal plutôt que par des gouvernements ou d’autres organismes.

La décision intervient après que la Cour fédérale de justice allemande a confirmé plus tôt cette année la condamnation historique d’un ancien combattant de Daech pour actes de génocide et crimes contre l’humanité en Irak et en Syrie.

Taha al Jumailly a été condamné à perpétuité après avoir été reconnu coupable de son implication dans le massacre et l’abus des Yézidis.

Cela comprenait le meurtre d’une fillette de cinq ans qu’il avait réduite en esclavage et enchaînée à une fenêtre, la laissant mourir de soif dans une chaleur torride en 2015 en Irak.

Lors de sa visite en Irak au début de cette année, notamment dans la région du Kurdistan, Lord Ahmad s’est félicité des progrès accomplis avec l’adoption de la loi sur les survivants yézidis, qui accordera des réparations aux victimes.

Un événement commémoratif, qui se tient à Bagdad, a été organisé par des organisations de la société civile yézidie.

L’ambassadeur du Royaume-Uni en Irak, Steve Hitchen, sera présent et confirmera l’annonce du Royaume-Uni.

L’EI a perdu son dernier bastion territorial en 2019, après avoir été évincé par les forces soutenues par les États-Unis.

Malgré cela, le Royaume-Uni a déclaré que le groupe restait une menace sérieuse en Irak, en Syrie et ailleurs et soutenait les efforts internationaux visant à traduire les auteurs en justice.