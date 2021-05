Le génocide explore la voie pour un voyage historique de Macron au Rwanda

«Accepter que la France ait joué un rôle important dans le financement, la formation et l’octroi d’une couverture diplomatique et d’une échappatoire aux génocidaires mais qu’elle ne soit pas complice du génocide est problématique et ne repose pas sur l’interprétation de la vérité», a déclaré Kayumba. «Ce n’est pas basé sur un consensus en France et au Rwanda. Donc, il est basé sur la volonté politique et la coopération entre le président Paul Kagame et Macron.