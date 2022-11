Le génie d’un fan de football mexicain se faufile dans le stade du Qatar avec de la bière, voici comment il l’a fait

Si vous repérez la tendance de la bière sur les réseaux sociaux, ne soyez pas surpris. Le mérite en revient à tous les fans de football, qui sont prêts à tout pour la boisson. La cascade la plus récente a été réalisée par un fan du Mexique. Vous vous demandez de quoi parle le buzz ? Une séquence a été publiée sur Reddit qui a capturé une équipe de sécurité à la recherche d’un fan mexicain. Le supporter aurait tenté de se faufiler dans la bière. Dans la vidéo, on peut voir un homme coiffé d’une casquette de baseball noire et rouge s’entretenir avec l’agent de sécurité occupé à examiner une paire de jumelles. On dirait que l’agent de sécurité était presque convaincu mais dès qu’il a placé les jumelles devant ses yeux, il s’est rendu compte que quelque chose n’allait pas. Ensuite, le gardien de sécurité dévisse l’une des lentilles pour apprendre que les jumelles étaient en fait une fiole de nouveauté.

Le Redditor qui a posté la vidéo a donné un “A pour effort” au fan du Mexique.

Regardez la vidéo complète ici :

Deux jours avant le début du tournoi, la famille royale du Qatar a ordonné l’interdiction de l’alcool à l’intérieur des stades. Après des discussions avec l’hôte, l’instance dirigeante mondiale du football, la FIFA, a annoncé que la bière ne serait pas vendue aux supporters dans aucun des huit stades de la Coupe du monde.

Lors du match d’ouverture, entre l’Équateur et le pays hôte, le Qatar, les supporters ont été entendus scandant “Queremos cerveza” – ce qui signifie “Nous voulons de la bière”. Une vidéo a été partagée sur Reddit qui montrait des fans équatoriens scandant dans les gradins : « Queremos cerveza, queremos cerveza ! ou “On veut de la bière !” alors que leur équipe battait le Qatar, 2-0, le 20 novembre au stade Al Bayt.

Selon certaines informations, les fans ne peuvent acheter de l’alcool que dans les fan zones. De plus, l’alcool est disponible dans les loges d’accueil du stade et les individus sont limités à quatre verres chacun.

