Le « génie » de Bruno Fernandes : Erik ten Hag explique pourquoi Man Utd essaie de créer de l’espace pour son capitaine | Actualités footballistiques

Le jeu moderne est de plus en plus axé sur la rétention du ballon, mais un homme continue de contrecarrer la tendance. Les choix de passage de Bruno Fernandes sont tous une question de risque et de récompense. Le capitaine de Manchester United est une force créative qui joue sans craindre de perdre le ballon.

Il existe une statistique qui met en évidence son approche unique. Il utilise des données de suivi pour calculer le taux de réussite attendu de chaque passe en fonction de la position des joueurs sur le terrain. Les résultats révèlent que le taux de réussite attendu de Fernandes n’est que de 69,7 pour cent.

Il est le seul joueur de Premier League à avoir réussi 100 passes cette saison et dont le taux de réussite attendu est inférieur à 70 pour cent. Cela signifie que Fernandes tente des passes plus difficiles que celles tentées par n’importe quel autre joueur.

Le fait que son taux de réussite réel soit un peu plus élevé témoigne de sa capacité à exécuter ces passes. Mais peut-être que sa véritable compétence, son plus grand don, est d’avoir la vision nécessaire pour les repérer en premier lieu. Fernandes a de l’imagination, cette image en tête.

L’une des raisons pour lesquelles les passes qu’il tente sont si difficiles est qu’elles se déroulent souvent entre joueurs adverses. Fernandes se classe deuxième de la Premier League pour les passes qui brisent la ligne défensive de l’adversaire, après en avoir tenté 56 cette saison.

Il n’essaie pas non plus d’atteindre une cible statique. Il y a des éléments mobiles en jeu ici. La vitesse moyenne des destinataires de ses passes est également la plus élevée de la Premier League. Fernandes trouve fréquemment des joueurs en fuite. C’est une compétence diaboliquement difficile.

Lors d’une conversation avec Erik Ten Hag sur le terrain d’entraînement du club, ces chiffres ont été communiqués au manager de Manchester United. Il n’a aucune envie de décourager son capitaine. « Nous devons lui apporter notre soutien, lui donner la confiance nécessaire pour continuer », a déclaré Ten Hag. Sports aériens.

« Parce qu’il est tellement génial pour donner cette dernière passe. »

Le Néerlandais sait que ce n’est pas facile. « Cela demande beaucoup », ajoute Ten Hag. « Tout d’abord, l’intelligence. Mais aussi la personnalité quand ça se passe mal à plusieurs reprises et qu’on continue d’essayer de le faire. » Il faut une certaine mentalité pour continuer à éviter la passe facile au profit de la passe difficile.

Steven Gerrard raconte l’histoire de ses débuts à Liverpool. Son partenaire de milieu de terrain Gary McAllister, lui-même bon passeur du ballon, lui a conseillé de garder la prochaine passe simple après avoir perdu la possession. Cela aiderait à retrouver la confiance avant de risquer à nouveau le ballon.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Kevin De Bruyne classe trois des meilleurs à son poste – Bruno Fernandes, Martin Odegaard et James Maddison – décrivant son rival de Manchester United comme une « machine créative ».



Fernandes ignore régulièrement cette règle. La première passe peut ne pas trouver sa cible, il peut même y avoir des gémissements de la foule, mais s’il voit que l’occasion est là de retrouver cette ouverture quelques secondes plus tard, le Portugais saisira invariablement cette chance.

C’est une approche qui contribue à faire de Fernandes le joueur le plus créatif de la Premier League. Les aides attendues calculent la probabilité qu’une passe aboutisse à un but. Il s’agit d’une évaluation plus pure de la créativité que les aides réelles, car elle ne prend pas en compte la finition elle-même.

Fernandes est en tête de liste des passes décisives attendues cette saison.

Et pourtant, Ten Hag reste soucieux de trouver le bon équilibre. Il souhaite que son créateur continue de faire bouger les choses pour Manchester United dans le tiers offensif du terrain. Mais son engagement est dans un jeu de possession et cela signifie qu’il y a des limites.

« Bien sûr, j’aimerais qu’il puisse augmenter le nombre de passes complétées tout en affectant le jeu de la même manière avec la passe clé, la passe finale. C’est ce qu’il vise. » C’est une conversation continue entre le joueur et son manager. « Nous devons l’aider », ajoute-t-il.

« Mais un joueur de son âge, et il est aussi capitaine, doit parfois penser de manière stratégique que garder le ballon est également très important pour qu’une équipe puisse contrôler le jeu. » Sois un leader? « C’est absolument du leadership. Reconnaître avoir pris les bonnes décisions. »

La tâche de Ten Hag est de s’assurer que Fernandes ait suffisamment de ballon et suffisamment dans les zones les plus efficaces. Cela peut changer. « Il a un grand impact sur notre jeu, donc nous voyons match après match ce dont nous avons besoin, ce dont nous avons besoin contre une opposition », dit-il.

« Bruno peut le faire depuis de nombreuses positions. Il peut le faire depuis des positions centrales mais il peut aussi le faire depuis des positions larges. La saison dernière, nous avons également expérimenté qu’il le fasse depuis un rôle plus profond. Là aussi, vous avez pu voir qu’il pouvait jouer de très bonnes passes, très constructives. »

Ten Hag sait de quoi son capitaine est capable. Son travail consiste à lui fournir la plateforme, à mettre les bons joueurs autour de lui, à faire les bonnes choses, pour tirer parti de ses compétences. Créer les conditions du succès. « Il faut placer Bruno dans les bons espaces avec le ballon », ajoute-t-il.

Bruno Fernandes fera le reste.

