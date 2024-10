Le génie Bouchard remet une fausse balle à une dame qui saignait abondamment après avoir été touchée

It’s been an interesting few days for Genie Bouchard. Over the weekend she was busy turning the Halloween costume game among the Miami Beach socialites on its head.

Her seductive cow costume caused quite a scene on and off social media. She followed it up with a more traditional attention-grabbing costume before making her way to the Bronx on Tuesday night.

Genie était dans le Bronx pour assister à son tout premier match des World Series. Elle en a choisi un bon à voir, surtout si vous soutenez l’équipe locale.

Il y a eu un jeu salvateur de la part des fans des Yankees au début du match 4 qui a retenu l’attention. Même si tout le monde n’a pas respecté ce geste de salaud.

Ensuite, il y a eu une explosion de 11 points de la part des Yankees qui ont maintenu leur saison et la série sous assistance respiratoire. Cela aurait été suffisamment excitant pour le premier match des World Series.

Mais rien de tout cela n’est comparable à la scène qui s’est déroulée près de Genie pendant le jeu. Il y a eu un chaos total lorsqu’une fausse balle lui est arrivée pendant le match. Un chaos qui s’est terminé avec l’évacuation d’une femme par les médecins.

Genie Bouchard donne à une femme une fausse balle des World Series après qu’elle l’ait frappée au visage

« D’accord, c’est l’heure du conte : une fausse balle arrive sur notre route, les gens se bousculent, c’est le chaos et elle finit littéralement à côté de ma chaussure. Je la ramasse, ouais ! Mon premier match des World Series et j’attrape une fausse balle ! « , a écrit Génie sur son histoire Instagramqui la montre tenant une balle de baseball des World Series.

« Puis je me rends compte qu’il y a du chaos dans la rangée devant nous, il s’avère que la balle a ricoché sur le visage d’une pauvre dame. Elle lui a touché l’œil, elle est penchée, totalement enflée et saigne abondamment, et elle ne peut pas. » se lever. »

Génie a poursuivi : » Heureusement, les médecins sont arrivés pour l’emmener. J’ai réussi à prendre une pioche avec ma balle, puis je la lui ai tendue en sortant. Si cela lui a éventuellement cassé un os du visage, elle le mérite plus que moi. Je Je n’ai pas compris son nom, mais si vous voyez cet espoir, vous allez mieux et vous êtes sur la voie du rétablissement. »

Si quelqu’un a mérité cette fausse balle, c’est la femme qui l’a frappée au visage. Elle est frappée, saigne abondamment, puis doit être transportée par les médecins. Ce n’est pas une manière idéale de gagner une balle de baseball, mais elle l’a définitivement mérité.

Génie n’est pas reparti les mains vides. Elle a une histoire folle pour accompagner sa première expérience des World Series lors d’une folle soirée au Yankee Stadium.