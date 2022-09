Le Geneva Women’s Club présentera 50 artisans et friandises au marché artisanal – Shaw Local

GENÈVE – Le Geneva Women’s Club Artisan Market proposera des articles de décoration et des friandises de saison de 10 h à 16 h le 15 octobre au Kane County Fairgrounds, 525 Randall Road, St. Charles, a annoncé le club dans un communiqué de presse.

Le coût est de 5 $ par personne avec les enfants de moins de 5 ans gratuits. Tous les profits profiteront aux organismes de bienfaisance locaux de la région de Fox Valley. Le club soutient huit organisations caritatives principales : CASA, Fox Valley Hands of Hope, Lazarus House, Mutual Ground, Tri-City Family Services, Living Well Cancer Resource Center, Tri-City Health Partnership et les étudiants dans le besoin du district scolaire 304 de Genève.

“Cette année, nous avons changé notre événement en un marché artisanal”, a déclaré l’organisatrice de l’événement, Kristin Kostrzewa, dans le communiqué.

“Nous sommes très enthousiastes à propos de ce changement, car cela signifie que davantage d’articles uniques, fabriqués à la main et uniques seront disponibles. Plus de 50 nouveaux artisans seront au salon, ainsi que des artisans préférés revenant des années précédentes », a déclaré Kostrzewa dans le communiqué.

Le Geneva Women’s Club est une organisation philanthropique féminine à but non lucratif qui se consacre à l’amélioration de la vie des femmes, des enfants et des familles de la Fox Valley.