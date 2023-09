Le Geneva Park District accueillera la foire d’automne annuelle le 16 septembre – Shaw Local

La Fondation Geneva Park District invite la communauté à célébrer la saison d’automne lors de sa foire d’automne annuelle de 11 h à 15 h le samedi 16 septembre au Peck Farm Park.

Les participants profiteront de balades à poney, d’activités familiales, de jeux pour enfants, de bricolage, d’une démonstration de rapaces et d’animations musicales. Les visiteurs peuvent se mêler aux animaux dans un zoo pour enfants et acheter des citrouilles, des mamans et bien plus encore, selon un communiqué de presse du district du parc.

Au Peck Farm Park, explorez le silo d’observation, connectez-vous avec la nature au terrain de jeu primé Hawks Hollow Nature et approchez-vous de centaines de papillons dans la Butterfly House, qui fermera pour la saison à 15 heures après l’événement.

« Nous sommes impatients d’accueillir les participants et leurs familles à la Foire d’Automne, où ils pourront profiter du Peck Farm Park pendant cette belle saison avec une journée d’activités et de divertissements abordables pour tous les âges », Nicole Vickers, directrice exécutive du Geneva Park District et secrétaire. de la Fondation Genève Parc District, indique le communiqué.

Vickers a déclaré que plus de 20 prix seront décernés lors de la table de tirage au sort des paniers-cadeaux. Les billets coûtent 5 $ chacun ou cinq pour 20 $. Les billets peuvent être achetés à la foire d’automne ou avant l’événement au Sunset Community Center, au Peck Farm Park Interpretive Centre et au Stephen D. Persinger Recreation Center. Les gagnants seront annoncés à la Foire d’Automne et n’ont pas besoin d’être présents pour gagner.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants de recevoir des dons généreux de diverses organisations, entreprises et magasins, ainsi que des forfaits escapade », a déclaré Vickers. « Ces prix ajoutent une touche spéciale à une expérience déjà particulière pour tout le monde. »

Les paniers de tombola comprennent :

• Escapade Kohler: Comprend l’hébergement en chambre de luxe pour deux soirées à l’American Club à Destination Kohler à Kohler, Wisconsin, d’une valeur de 1 000 $.

• Barbecue dans la cour : Organisez une fête dans la cour ou une fête avec un barbecue au propane liquide Weber Q1200, un kit de grillades et un chèque-cadeau de Country Village Meats pour des steaks, des côtelettes, du poulet, des saucisses et des épices.

• Créateur de mémoire : Créez de nouveaux souvenirs avec une petite séance photo de janvier à août 2024, gracieuseté de Jennifer Kaye Photography, un message d’anniversaire de 24 heures de Card My Yard et un chèque-cadeau pour un gâteau de 10 pouces de votre choix de Nothin’ Bundt Cakes.

• Séjour: Comprend une nuit de semaine à l’hôtel Baker, quatre billets pour les Cougars du comté de Kane pour la saison 2024 et des chèques-cadeaux pour un dîner hibachi au JuRin.

• Avant ! Amusant: Profitez d’un quatuor de golf avec deux voiturettes à la Villa Olivia, de deux duos de golf avec voiturette au Arrowhead Golf Club, ainsi que d’une carte-cadeau pour Obscurity.

L’entrée à la Foire d’Automne est gratuite. Il y a des frais minimes pour certaines activités, nourriture et boissons. Tous les bénéfices seront reversés à des projets spéciaux de la Fondation Geneva Park District.

Peck Farm Park est situé au 4038 Kaneville Road à Genève.