Le Geneva Garden Club accueille la 3ème année de jardin de prison pour les détenus – Shaw Local

ST. CHARLES TOWNSHIP – Le Geneva Garden Club en est à sa troisième saison de partenariat avec la prison du comté de Kane et le shérif Ron Hain et son équipe pour créer un Jail Garden, selon un communiqué de presse.

Le jardinage a commencé au début du printemps lorsque de la terre a été apportée pour remplir et préparer deux douzaines de plates-bandes surélevées dans la cour de la prison.

Le Geneva Garden Club a fait don des plantes et des graines, selon le communiqué.

Le jardin a commencé plus tard que prévu à cause de la pluie. Cependant, à la mi-juin, des volontaires membres et un groupe restreint de détenus ont commencé à planter.

“Depuis lors, nous travaillons côte à côte pendant quelques heures toutes les deux semaines pour désherber, récolter et apprécier le goût et les odeurs d’une grande variété de légumes et d’herbes”, a déclaré la porte-parole du Geneva Garden Club, Pam Cabeen, dans le communiqué. “Le jardin est luxuriant avec des bettes à carde, des choux de Bruxelles, du brocoli, des betteraves, des carottes, des tomates, des tomates raisins, des concombres, des poivrons, des piments jalapeño, de l’origan, du thym, du romarin, de la sauge et du basilic au pesto.”

Un détenu de la prison du comté de Kane travaille au milieu des plants de tomates dans le jardin de la prison. C’est la troisième année que le Geneva Garden Club accueille le Jail Garden, enseignant aux détenus le jardinage comme une compétence de vie et comme un répit paisible. (Photo fournie par Pam Cabeen)

Les objectifs du programme sont de donner aux participants un sens du but pendant leur détention et une retraite bienvenue pour une bouffée d’air frais dans un cadre paisible et d’enseigner le jardinage comme une compétence de vie et éventuellement d’inculquer l’amour du jardinage, selon le communiqué.

« De semaine en semaine, nos membres bénévoles sont heureux de partager leur temps, leur expertise et leur passion », a déclaré Cabeen dans le communiqué. “De plus, le club de jardinage a également estimé qu’il était bénéfique de planter des fleurs pour aider à l’embellissement de la cour, car ajouter de la couleur à travers les fleurs est bénéfique pour la santé mentale.”

Au fur et à mesure que la saison de croissance avance, les légumes récoltés sont donnés à des organisations communautaires, selon le communiqué.

“Fin septembre, après la dernière récolte, nous attendons tous avec impatience le traditionnel déjeuner de fête dans la prison”, a déclaré Cabeen dans le communiqué.

L’année dernière, les bénévoles du Geneva Garden Club ont utilisé une partie de la récolte pour préparer et servir un repas à trois plats, selon le communiqué.

Un détenu de la prison du comté de Kane récolte des concombres au Jail Garden. Les bénévoles du Geneva Garden Club en sont à leur troisième année d’accueil d’un jardin pour enseigner aux détenus les compétences de vie du jardinage, ainsi que la joie de travailler dans le jardin. (Photo fournie par Pam Cabeen)

Un moment spécial était un invité surprise. Une détenue de la première année du jardin en 2019 a parlé de sa vie renouvelée et de l’importance du jardin pour elle en prison, selon le communiqué.

Après cela, l’un des membres du Geneva Garden Club a déclaré: “Aujourd’hui a été l’un des jours les plus épanouissants de ma vie d’adulte.”

“Il n’est pas surprenant que l’enthousiasme pour ce programme augmente chaque année car l’expérience est si intéressante, agréable et enrichissante pour toutes les personnes impliquées”, a déclaré Cabeen dans le communiqué. “C’est définitivement un programme dans lequel vous récoltez ce que vous semez.”

Dans un message texte, Hain a déclaré que son bureau “a été honoré de s’associer au Geneva Garden Club pour offrir cette opportunité cathartique à nos femmes en détention”.

“Depuis des années maintenant, nous avons vu un excellent investissement et un retour abondant de toutes les personnes impliquées”, a déclaré le texte de Hain.