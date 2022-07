Le Genesis GV60 me donne envie d’abandonner les porte-clés pour toujours

En tant que propriétaire d’iPhone depuis 2007, je ne suis pas étranger à l’utilisation de verrous biométriques sur mes appareils (et oui, je suis toujours en colère contre la disparition de Touch ID). Mais une voiture ? C’est une autre histoire. Et pourtant, nous sommes ici en 2022, où Genesis vend un véhicule qui peut abandonner un porte-clés au profit d’une sécurité qui me suit partout où je vais – parce que c’est moi.

L’accès biométrique sans clé du Genesis GV60 2023 est une application d’une technologie familière dans un endroit inconnu. Au lieu d’utiliser un porte-clés sans fil traditionnel ou d’utiliser les capacités Bluetooth ou NFC d’un téléphone, Genesis permet aux propriétaires de GV60 de verrouiller, déverrouiller et démarrer leur véhicule avec une vue de leur visage et de leurs empreintes digitales. Il est directement lié aux profils d’utilisateurs individuels dans le GV60, de sorte que deux personnes différentes peuvent stocker leurs données biométriques pour les utiliser, et lorsque cette personne entre, le système d’infodivertissement affiche tous leurs paramètres pertinents, qu’il s’agisse de favoris radio ou de positions de siège. Il peut même verrouiller le véhicule alors que la clé reste à l’intérieur.

Andrew Krok/Crumpe



La mise en place est incroyablement facile. En me glissant sur le siège avant du GV60, il ne me reste plus qu’à créer un nouveau profil utilisateur à partir de zéro et à choisir si je veux ou non ajouter mes données biométriques. Cela me fait sortir du véhicule et me tenir devant la caméra de reconnaissance faciale entre les portes, qui s’allume pour me faire savoir que cela fonctionne. Ensuite, je remonte dans la voiture et place mon index droit sur le lecteur d’empreintes digitales à quelques reprises dans différentes orientations, comme c’était le cas sur l’iPhone. Et ça y est, la voiture est configurée pour se souvenir de moi.

Son utilisation est encore plus simple. Je m’approche de la voiture, touche la poignée de porte et me tiens là où la caméra peut me voir. Un petit anneau blanc tourne pendant peut être 4 secondes, puis il passe au vert et les portes se déverrouillent. Puisqu’il s’agit d’une authentification à deux facteurs, une pression rapide sur le lecteur d’empreintes digitales me permet de démarrer le GV60 et de le sortir de Park. Je l’ai essayé pendant la journée, la nuit et sous une pluie torrentielle, et cela a parfaitement fonctionné dans toutes les situations. Cependant, il n’existe aucun système pour résoudre l’anxiété que j’ai encore lorsque je fais un chèque de poche et que je ne sens pas la clé.

Cela peut vous sembler inutile, car la plupart des gens ont l’habitude d’avoir une clé dans leur poche, mais je pense qu’il y a ici de gros avantages en matière de commodité. Disons que vous voulez vous rendre à la plage et aller nager. Au lieu de laisser une clé sans surveillance quelque part ou de laisser le véhicule déverrouillé, vous pouvez tout mettre à l’intérieur du GV60 et laisser votre visage s’occuper de sécuriser les marchandises. Si vous faites partie de ces personnes dont le téléphone est constamment dans la plage de batterie rouge, un téléphone mort ne vous empêchera pas de terminer votre voyage.

Andrew Krok/Crumpe



Bien sûr, cela soulève des problèmes de sécurité. Non seulement une personne doit être disposée à transmettre des données biométriques à une autre entreprise, mais elles doivent être gérées de manière à ce que les conducteurs se sentent en sécurité que leurs informations ne soient pas compromises. Selon un porte-parole de Genesis, les données biométriques requises pour cette fonctionnalité ne sont stockées que dans le véhicule et sont cryptées. Le constructeur automobile lui-même n’a aucun moyen d’accéder aux données, même avec ses propres outils de diagnostic internes, et le conducteur peut les effacer de la voiture quand il le souhaite. Le cloud ne s’en mêle jamais. Ainsi, à moins d’une sorte de situation Face/Off qui implique également la perte d’un doigt, il n’y a aucun moyen pour des acteurs malveillants d’accéder à ces données biométriques de manière appréciable. Il est plus facile de voler une clé ou un téléphone.

Ainsi, même s’il faut un petit acte de foi pour s’engager à utiliser la biométrie pour accéder à votre voiture, c’est plus facile à utiliser que de configurer un téléphone pour qu’il fonctionne comme une clé, c’est sacrément sécurisé et cela économise de l’espace de poche. Je ne m’attendrais pas à ce que tous les constructeurs automobiles suivent les traces de Genesis, car le matériel requis affectera certainement le prix de la voiture – et les puces ne tombent pas exactement des arbres ces jours-ci – mais utiliser la biométrie à la place d’une clé est une solution intelligente. ajout qui ajoute un attrait supplémentaire pour les personnes qui souhaitent rester à la pointe de la technologie automobile.