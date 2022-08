Le générique d’ouverture de “House of the Dragon” expliqué

Épisode 2 de La Maison du Dragon a peut-être mis les dragons en action, mais ce n’était pas sa caractéristique la plus excitante. Non, le Jeu des trônes la série préquelle a finalement révélé une séquence de titres d’ouverture, après épisode 1 a commencé étonnamment sur une note d’ouverture abrupte et sans séquence. Pourquoi les showrunners ont-ils choisi d’omettre l’aspect iconique de la série originale ?

Pourquoi l’épisode 1 de ‘House of the Dragon’ n’avait pas de générique d’ouverture

“C’était un choix créatif”, ont révélé Ryan Condal et Miguel Sapochnik la semaine dernière à Divertissement ce soir. “Il semblait important qu’une fois le rideau levé, pour ainsi dire, avoir une séquence de titre ressemblait à une indulgence. Nous voulions continuer et raconter l’histoire.”

Il s’avère que la séquence titre tant attendue partage exactement la même musique que Game of Thrones.

Pourquoi le générique d’ouverture de “La Maison du Dragon” est le même que celui de “Game of Thrones”

Ramin Djawadi, compositeur pour Game of Thrones et House of the Dragon, a évoqué (mais n’a pas entièrement expliqué) les similitudes entre les partitions.

“Je peux dire ceci, nous voulions vraiment garder l’ADN vivant pour House of the Dragon de la série originale”, a déclaré Djawadi. a déclaré à Entertainment Weekly avant la première du spectacle. “Nous entendrons des thèmes dont nous nous souviendrons de la série originale, mais parce que ce sont tous de nouveaux personnages, c’est 200 ans auparavant, il y a une tonne de nouveau matériel que j’ai écrit, beaucoup de nouveaux thèmes que nous entendrons.”

Quoi d’autre sera le même? Violoncelles.

“Ce qui était important pour moi, c’était de garder le son général vivant. Le gros son de Game of Thrones, l’instrument principal a toujours été le violoncelle, et nous entendrons certainement à nouveau le violoncelle dans le spectacle”, a déclaré Djawadi. “De la façon dont j’écris stylistiquement la série, j’espère que les gens l’entendront et diront:” OK, je me sens familier. Nous sommes de retour à Westeros. Ça a toujours été l’idée.”

Que signifie le générique d’ouverture de “La Maison du Dragon” ?

Les titres d’ouverture contiennent des insignes représentant différents Targaryens, dont la princesse Rhaenyra – vous pouvez voir le même insigne dans le collier que le prince Daemon lui a donné. Le sang signifie de nombreux éléments : l’obsession de la Maison Targaryen de maintenir la pureté de leur lignée, leur devise “feu et sang” et la destruction qui finira par leur arriver.

La toile de fond du générique d’ouverture semble être la même que le modèle de l’ancienne Valyria dans les chambres du roi Viserys. Valyria était autrefois la capitale d’une grande civilisation qui a été détruite lors d’une éruption volcanique cataclysmique. Seule la maison Targaryen a survécuparce qu’il avait établi Peyredragon de l’autre côté du Détroit.

Détail sympa de la bande-annonce de House of the Dragon : le maillon du collier de Rhaenyra contient les sceaux des grandes maisons de Westeros pic.twitter.com/gBHpOaVG6K — L’hiver arrive (@WiCnet) 6 mai 2022

De nouveaux épisodes de House of the Dragon ont frappé HBO le dimanche.