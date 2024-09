Le générique de fin d’Astro Bot suscite des spéculations sur un caméo DLC

Le générique de fin d’Astro Bot remercie les différents développeurs et éditeurs tiers qui ont autorisé leurs personnages à être utilisés comme robots de caméo, y compris ceux qui ne sont actuellement pas dans le jeu.

Le jeu de plateforme 3D exclusif à la PlayStation 5 présente 173 camées de robots issus de jeux PlayStation passés et présents (consultez l’article d’IGN, Astro Bot : Every PlayStation Character – Easter Eggs, pour en savoir plus).

Mais, comme VGC repéré, le générique de fin d’Astro Bot remercie diverses entreprises dont les personnages n’ont jusqu’à présent pas réussi à se présenter, ce qui suscite des spéculations selon lesquelles le générique pointe vers un prochain DLC.

Avertissement! Spoilers potentiels sur Astro Bot :

Les crédits remercient Ubisoft, par exemple, pour l’inclusion d’Assassin’s Creed, Beyond Good & Evil et Rayman, même si les personnages de ces franchises ne sont pas encore dans le jeu.

Il est également fait mention de Croc, Worms, récemment réédités, et de Stellar Blade et Rise of the Ronin, sortis plus récemment (tous deux actuellement en exclusivité sur PS5). Il n’est cependant pas fait mention de Square Enix, dont les personnages emblématiques de Final Fantasy brillent par leur absence dans Astro Bot – une omission que les fans ont relevée dans le contexte de l’association de longue date de Final Fantasy avec PlayStation.

L’équipe de développement d’Astro Bot, Team Asobi, n’a pas encore confirmé la nature exacte du DLC, bien qu’il ait dit il travaille sur l’ajout de 10 nouveaux niveaux de défi et de huit nouveaux speedruns plus tard cette année, et ceux-ci comporteront de nouveaux robots caméo à débloquer. Dans notre revue 9/10 d’Astro Bot IGN a déclaré : « Astro Bot est un jeu de plateforme fantastique et inventif à part entière, particulièrement spécial pour tous ceux qui ont une place dans leur cœur pour PlayStation. »

