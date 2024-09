Le générateur d’images de Grok, Black Forest Labs, lève 100 millions de dollars pour une valorisation de 1 milliard de dollars, selon des sources

Alors qu’OpenAI poursuit une nouvelle levée de fonds colossale, elle ne vole pas tout l’oxygène de la salle : les startups d’IA qui construisent des modèles fondamentaux prometteurs peuvent toujours ouvrir des portes et des chéquiers. Plusieurs sources nous indiquent que Black Forest Labs, une startup qui construit des modèles d’images génératifs d’IA et qui est sortie de la clandestinité il y a deux mois avec un financement de 31 millions de dollars, est en train de clôturer un nouveau financement. Un tour de table de 100 millions de dollars pour une valorisation d’un milliard de dollars, c’est le montant que nous entendons. L’accord n’est peut-être pas définitif et pourrait donc encore être sujet à changement.

Black Forest n’est pas n’importe quelle start-up spécialisée dans l’intelligence artificielle : l’entreprise a été cofondée par les ingénieurs qui ont développé la technologie derrière Stability AI. Et elle compte un client de renom. X.ai, la société d’Elon Musk, utilise le modèle texte-image Flux.1 de Black Forest pour générer des images dans son chatbot Grok. Ce service a fait parler de lui dès son lancement, en partie grâce aux résultats audacieux qu’il a générés.

Crédits image : Capture d’écran

Crédits image : Capture d’écran

« Pas de filtres » semble toujours d’actualité un mois plus tard. Nous avons créé l’image de droite plus tôt cette semaine.

L’entreprise attire également l’attention des investisseurs en raison de ses fondateurs et de son équipe fondatrice. Parmi eux figurent Andreas Blattmann, Patrick Esser, Dominik Lorenz et le PDG Robin Rombach, chercheurs à l’origine de Stability AI, considérée comme une plateforme révolutionnaire pour la génération d’images.

« Robin Rombach est connu pour être un expert absolu en matière de modèles de diffusion d’images et lorsque vous avez quelqu’un d’aussi intelligent et éprouvé dans un tout nouvel espace, il est évident qu’il faut investir si l’occasion se présente », a déclaré l’un des investisseurs de la société à TechCrunch.

On ne sait pas encore exactement qui investit dans le dernier tour de table de la startup basée à Fribourg, en Allemagne. Une source a mentionné que Lightspeed – l’un des investisseurs les plus prolifiques dans l’IA en Europe, soutenant Helsing, Mistral, Stability AI et d’autres – pourrait être impliqué. Lightspeed n’a pas encore répondu à une demande de commentaire, pas plus que Black Forest elle-même. (Nous mettrons à jour l’article si c’est le cas.)

Le tour de financement précédent de 31 millions de dollars de la société comprenait une liste d’investisseurs de haut niveau. Menés par Andreessen Horowitz, d’autres, selon Données PitchBookcomprenait General Catalyst et Stuttgart VC Mätch.vc, avec Timo Aila de Nvidia, le co-fondateur d’Oculus Brendan Iribe, le chercheur scientifique en IA d’Apple Vladlen Koltun, le magnat du divertissement Michael Ovitz et Garry Tan de Y Combinator également dans le mix.

La valorisation d’un milliard de dollars représente une forte augmentation par rapport à la valorisation post-financement de la dernière levée de fonds, qui était plus modeste, à savoir 150 millions de dollars. (Interrogé sur un financement supplémentaire, Andreessen Horowitz a refusé de commenter cet article.)

La levée de fonds rapide dans le domaine de l’IA générative est devenue assez courante sur le marché actuel : les startups qui développent ces outils ont besoin de financement pour acheter des ordinateurs, pour embaucher des talents, peut-être pour conclure des accords de licence de propriété intellectuelle, et pour le marketing et le développement commercial afin de rivaliser avec des acteurs plus gros et encore mieux financés. Dans le cas de Black Forest Labs, d’autres lancements technologiques sont à venir prochainement. L’entreprise a j’ai déjà dit que ça marche sur un outil de conversion de texte en vidéo de pointe, avec une date de lancement encore non annoncée.

Mais le marché s’est révélé délicat et parfois peu clément envers certains des plus petits acteurs de l’IA qui ont levé beaucoup d’argent et qui sont désormais sous pression pour livrer. H in Paris, une start-up d’IA générative fondée par des anciens de DeepMind, a levé 220 millions de dollars en mai de cette année. Elle a déjà perdu trois de ses cinq cofondateurs, pour plus de 100 millions de dollars. différences opérationnelles. Aleph Alpha, qui a levé plus de 500 millions de dollars, semble avoir pivoté aux services d’entreprise plutôt qu’à la construction de modèles fondamentaux.

« Se retrouver en position de tête, être mis sous les feux des projecteurs, mais ne pas tenir ses promesses », c’est ainsi qu’un autre investisseur qui s’est entretenu avec TechCrunch a décrit la situation difficile à laquelle ont été confrontées des entreprises comme Aleph Alpha et H.

Black Forest Labs va naturellement essayer d’éviter ce genre de problèmes, d’autant plus qu’il lui manque – du moins pour le moment – ​​un investisseur stratégique qui pourrait lui apporter des sommes colossales pour se développer de manière plus agressive. Ce même investisseur a déclaré : « Je pense qu’ils vont essayer de suivre l’autre voie, celle de rester aussi discrets que possible. »