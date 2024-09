Le générateur de texte en vidéo Veo de Google arrive sur YouTube Shorts

YouTube s’appuie sur la vidéo générée par l’IA et ajoutera un générateur de texte en vidéo à YouTube Shorts plus tard cette année.

Google a dévoilé pour la première fois cette technologie, baptisée Veo, en mai. Il s’agit de la première application disponible au public pour cette technologie. Veo pourrait rivaliser avec Sora d’OpenAI et aider YouTube à concurrencer TikTok et Instagram Reels en attirant de nouveaux créateurs de contenu sur la plateforme.

« Nous nous engageons à faire en sorte que la créativité s’épanouisse, que les communautés prospèrent et que l’économie des créateurs se développe sur YouTube », déclare Neal Mohan, PDG de YouTube. « Nous voulons créer un avenir plein d’opportunités. »

La fonctionnalité de conversion de texte en vidéo sera limitée dans un premier temps. Les créateurs ne pourront générer que des arrière-plans et les ajouter à leurs vidéos via une fonction d’écran vert appelée Dream Screen. Les arrière-plans générés par l’IA pourraient ajouter un attrait visuel à la vidéo et donner aux créateurs « une liberté créative sans précédent », selon YouTube. La possibilité de créer des vidéos complètes, d’une durée maximale de six secondes, suivra en 2025.

YouTube courtise également les créateurs avec d’autres outils basés sur l’IA. Un nouvel outil de doublage vidéo peut générer une version de leur vidéo dans d’autres langues, à commencer par l’espagnol, le portugais, le français et l’italien, et d’autres langues suivront. Dans YouTube Studio, de nouveaux titres et vignettes générés par l’IA pourraient accélérer la finalisation et la publication du contenu. Les créateurs peuvent utiliser la même fonctionnalité pour réfléchir à des idées de contenu et générer des résumés de vidéos.

(Crédits : YouTube)

Pour aider à stimuler la découverte de nouveaux créateurs, YouTube lance Battage points. Les créateurs moins connus (moins de 500 000 abonnés) peuvent bénéficier d’un boost de visibilité lorsque les internautes « mettent en avant » leurs vidéos. Les vidéos avec le plus de points de hype seront affichées dans un nouveau classement.

« Au cours des quatre premières semaines de tests bêta de Hype en Turquie, à Taïwan et au Brésil, les utilisateurs ont fait plus de 5 millions de buzz sur plus de 50 000 chaînes uniques », indique YouTube. « La tranche d’âge la plus importante utilisant Hype lors de nos tests bêta en Turquie, à Taïwan et au Brésil est celle des 18 à 24 ans, soit plus de 30 % de tous les utilisateurs de Hype. »

Les créateurs peuvent également interagir avec leurs fans via Communautésune fonction de type chat qui sera présente sur leur chaîne. L’onglet des commentaires dans YouTube Studio sera également renommé « Communauté ». Les créateurs pourront s’y rendre pour interagir avec les meilleurs commentateurs et les membres de la communauté, et leur répondre avec « des suggestions de réponses améliorées par l’IA adaptées au style du créateur », indique YouTube.

(Crédits : YouTube)

Enfin, YouTube lance de nouveaux outils pour permettre aux créateurs d’améliorer la diffusion de leurs contenus sur les téléviseurs. Ils peuvent organiser leurs vidéos en saisons et en épisodes, ajouter des options d’abonnement et faciliter l’ajout de liens dans les descriptions. YouTube indique que le nombre de créateurs réalisant la majeure partie de leurs revenus YouTube sur les écrans de télévision a augmenté de 30 %.

