Alors que les républicains semblent sur le point de prendre la Chambre des représentants des États-Unis, un général ukrainien appelle à l’unité au Congrès après avoir empêché Kharkiv d’envahir les forces russes sur l’un des fronts de bataille les plus brutaux d’Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Les États-Unis ont fourni 18,6 milliards de dollars d’aide à la sécurité depuis le début de la guerre en Ukraine le 24 février, y compris des armes sur lesquelles les forces ukrainiennes se sont appuyées lors de leur contre-offensive majeure dans la région du nord plus tôt cette année.

Le chef de la garnison militaire de Kharkiv, le brigadier général de justice Serhiy Mykolayovych Melnyk, a constaté de visu l’impact qu’une réponse unifiée des alliés internationaux peut avoir dans la guerre contre la Russie.

Les forces ukrainiennes à Kharkiv ont été immédiatement engagées dans une bataille brutale dans la région du nord après l’invasion et avant que l’aide occidentale ne puisse être pleinement acheminée. Cependant, malgré les défis auxquels ses forces ont été confrontées, les troupes de Melnyk ont ​​acquis une notoriété quasi instantanée.

“Depuis le début de la guerre, la ville est surnommée Stalingrad 2022”, a-t-il déclaré à Fox News dans une interview depuis Kharkiv. “Nous avons survécu, nous sommes toujours debout et nous continuerons de tenir.”

Début mars, la capitale régionale a reçu le titre honorifique de “ville héroïque” des mains du président ukrainien Volodymyr Zelensky – une référence à une tradition soviétique après la Seconde Guerre mondiale – pour sa réponse rapide à l’invasion russe.

Bien que les forces de Melnyk aient réussi à empêcher les troupes russes d’occuper la deuxième plus grande ville d’Ukraine, située à seulement 25 miles de la Russie, la frontière commune de la région a entraîné le début de violents combats à l’assaut de l’invasion.

“On ne peut pas dire que la partie russe ne leur a pas apporté un soutien adéquat. C’est juste que la défense de Kharkiv elle-même a été forée très correctement”, a déclaré le commandant Roman Hryshchenko à Fox News, défendant le leadership de Melnyk.

Le commandant, dont l’indicatif d’appel est “Oncle Roma”, dirige la 127e brigade des Forces de défense territoriales qui a évincé la Russie de Kharkiv – une réussite qui a rendu sa brigade légendaire à travers l’Ukraine puisque 70% de sa force de combat est composée de soldats qui étaient civils avant l’invasion russe.

« Grâce à nos partenaires occidentaux, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Pologne et bien d’autres, nous avons réussi à accumuler une certaine quantité d’armes, le minimum qui nous permettrait de mener à bien les opérations de contre-offensive planifiées », a expliqué le commandant.

“Oncle Roma” a déclaré à Fox News que même avec le soutien international substantiel que l’Ukraine a reçu, cela ne suffit pas et a noté que sa brigade a été forcée de s’appuyer sur des armes lourdes qu’elle a prises lors du retrait des troupes russes à Kharkiv.

Bien que le soutien de Washington à l’Ukraine ait été largement bipartisan, les républicains de la Chambre ont suscité des inquiétudes avant les élections de mi-mandat américaines lorsque le chef de la minorité Kevin McCarthy, R-Californie, a déclaré que le GOP n’écrirait pas de “chèque en blanc” à Kyiv s’il gagnait le contrôle de la partie inférieure. chambre.

De même, la représentante Marjorie Taylor Greene, R-Ga., A déclaré à l’approche des élections que “sous les républicains, pas un sou n’ira à l’Ukraine”.

“Notre pays passe en premier”, a-t-elle ajouté.

Le général de brigade ukrainien a exprimé sa gratitude pour le soutien apporté par les États-Unis, mais a fait valoir que certains législateurs ne comprenaient pas la brutalité de la guerre. “Vous devez venir ici et voir. Pour regarder dans les yeux des mères, des enfants qui sont devenus orphelins”, a-t-il déclaré.

Melnyk a décrit une expérience déchirante qu’il a vécue en aidant les gens à évacuer les bus et a déclaré avoir vu les chiens des gens “se tenir debout et pleurer sur leurs pattes arrière” alors que les propriétaires et les animaux de compagnie suppliaient leur évacuation.

“C’est très dur”, a-t-il dit. “L’ennemi doit être vaincu.”

“Ce n’est que par l’unité que nous sauverons le monde”, a déclaré le général de brigade en référence aux menaces russes d’employer la guerre nucléaire. « Agissons ensemble pour faire tomber le régime du tyran, terroriste.