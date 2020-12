Voici ce qui se passe samedi avec la pandémie de coronavirus aux États-Unis:

TROIS CHOSES À SAVOIR AUJOURD’HUI

– Le général de l’armée chargé de faire distribuer les vaccins COVID-19 à travers les États-Unis s’est excusé après que de nombreux gouverneurs ont déclaré qu’ils avaient été à court d’expéditions prévues. Le général Gustave Perna a déclaré qu’il avait commis des erreurs en citant des nombres de doses qui, selon lui, seraient prêtes à être administrées. Perna a déclaré que le gouvernement est maintenant sur la bonne voie pour envoyer environ 20 millions de doses aux États d’ici la première semaine de janvier.

– L’Associated Press a comptabilisé plus de 7 milliards de dollars d’achats par les États au printemps pour les équipements de protection individuelle et les dispositifs médicaux à forte demande tels que les ventilateurs et les thermomètres infrarouges. C’est la comptabilité la plus complète à ce jour de ce que les États achetaient, de ce qu’ils dépensaient et de qui ils payaient pendant une période chaotique où des stocks nationaux insuffisants les ont laissés brouiller.

– La pandémie pourrait aider un coin méconnu du marché des fruits de mer: les algues. Atlantic Sea Farms, dans le Maine, affirme avoir presque doublé sa récolte cette année pour atteindre 450 000 livres (204 kilogrammes). Les algues sont transformées en produits tels que la choucroute aux algues et les cubes de varech congelés pour les smoothies.

LES CHIFFRES: La moyenne mobile sur sept jours des nouveaux décès quotidiens aux États-Unis a augmenté au cours des deux dernières semaines, passant de 2 001 le 4 décembre à 2 576 vendredi, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

NOMBRE DE MORT: Le nombre de morts aux États-Unis s’élève à plus de 315 000 personnes, contre environ 300 000 au début de la semaine.

CITATION: « Je veux assumer personnellement la responsabilité de la mauvaise communication. Je sais que ce n’est pas fait beaucoup ces jours-ci. Mais je suis responsable. … C’est un effort herculéen et nous ne sommes pas parfaits. » – Le général Gustave Perna, en charge de la distribution des vaccins contre les coronavirus, en réponse aux critiques concernant les allocations moins importantes jusqu’à présent aux États.

ICYMI: L’arrestation d’un éditeur a conduit à des changements d’accès aux tribunaux dans un comté de Caroline du Nord. Les journalistes doivent demander la permission, mais jusqu’à cinq seront autorisés à regarder les débats dans le comté d’Alamance. Le personnel du tribunal avait cité le virus pour avoir empêché les journalistes d’entrer. Tom Boney Jr., de The Alamance News, a été menotté lorsqu’il s’est opposé le 8 décembre.

L’histoire continue

À L’HORIZON: Les négociateurs au Congrès semblent sur le point de conclure un programme de secours de près de 1 billion de dollars COVID-19. Les membres de la Chambre se sont tenus à un vote qui aura lieu au plus tôt dimanche. Le forfait proposé comprend des paiements de 600 $ aux particuliers.

___

Trouvez la couverture complète de la pandémie de coronavirus par AP sur https://apnews.com/hub/coronavirus-pandemic