Le général qui a dirigé les bombardements syriens est le nouveau visage de la guerre russe

Le général qui met en œuvre la nouvelle stratégie militaire du président Vladimir Poutine en Ukraine est réputé pour sa brutalité – pour avoir bombardé des civils lors de la campagne russe en Syrie. Il a également joué un rôle dans la mort de trois manifestants à Moscou lors du coup d’État manqué contre Mikhaïl Gorbatchev en 1991 qui a précipité la disparition de l’Union soviétique.

Chauve et d’apparence féroce, le général Sergei Surovikin a été nommé à la tête des forces russes en Ukraine le 8 octobre après ce qui a jusqu’à présent été une invasion hésitante qui a vu un certain nombre de retraites chaotiques et d’autres revers au cours des près de huit mois de guerre. .

Poutine a mis le militaire de carrière de 56 ans aux commandes à la suite d’un attentat à la bombe au camion sur le pont stratégique vers la péninsule de Crimée qui a embarrassé le Kremlin et créé des problèmes logistiques pour les forces russes.

La Russie a répondu par un déluge de frappes à travers l’Ukraine, qui, selon Poutine, visaient à détruire les infrastructures énergétiques et les centres de commandement militaire ukrainiens. De telles attaques se sont poursuivies quotidiennement, détruisant des centrales électriques et d’autres installations avec des missiles de croisière et des vagues de drones de fabrication iranienne.

Surovikin conserve également son poste de chef de l’armée de l’air, un poste qui pourrait aider à coordonner les frappes aériennes avec d’autres opérations.

Lors des bombardements les plus récents, certains blogueurs de guerre russes ont publié une déclaration attribuée à Surovikin qui signalait son intention de poursuivre les attaques avec une vigueur implacable dans le but de soumettre le gouvernement de Kyiv.

“Je ne veux pas sacrifier la vie des soldats russes dans une guérilla contre des hordes de fanatiques armés par l’OTAN”, ont déclaré les blogueurs citant sa déclaration. “Nous avons suffisamment de moyens techniques pour forcer l’Ukraine à se rendre.”

Bien que la véracité de la déclaration n’ait pas pu être confirmée, elle semble refléter la même approche brutale que Surovikin a adoptée en Syrie, où il a supervisé la destruction de villes entières pour éliminer la résistance rebelle sans prêter beaucoup d’attention à la population civile. Cet attentat à la bombe aveugle a été condamné par des groupes internationaux de défense des droits de l’homme, et certains médias l’ont surnommé “le général Armageddon”.

Poutine a décerné à Surovikin la médaille du héros de la Russie, la plus haute distinction du pays, en 2017 et l’a promu général à part entière.

Les faucons du Kremlin ont salué la nomination de Surovikin en Ukraine. Yevgeny Prigozhin, un homme d’affaires millionnaire surnommé “le chef de Poutine” qui possède un entrepreneur militaire de premier plan qui joue un rôle clé dans les combats en Ukraine, l’a salué comme “le meilleur commandant de l’armée russe”.

Mais alors même que les partisans de la ligne dure s’attendaient à ce que Surovikin intensifie ses frappes contre l’Ukraine, ses premières déclarations publiques après sa nomination ressemblaient plus à une reconnaissance des vulnérabilités de l’armée russe qu’à des menaces violentes.

Dans des remarques à la télévision d’État russe, Surovikin a reconnu que les forces russes dans le sud de l’Ukraine étaient dans une “position assez difficile” face à la contre-offensive ukrainienne.

Dans des commentaires soigneusement scénarisés que Surovikin semblait lire à partir d’un téléprompteur, il a déclaré que les actions futures dans la région dépendraient de l’évolution de la situation de combat. Les observateurs ont interprété sa déclaration comme une tentative de préparer le public à un éventuel retrait russe de la ville stratégique de Kherson, dans le sud de l’Ukraine.

Surovikin a commencé sa carrière militaire dans l’armée soviétique dans les années 1980 et, en tant que jeune lieutenant, a été nommé commandant de peloton d’infanterie. Lorsqu’il est devenu plus tard chef de l’armée de l’air, cela a suscité une réaction mitigée dans les rangs car c’était la première fois que le poste était confié à un officier d’infanterie.

Il s’est retrouvé au centre d’une tempête politique en 1991.

Lorsque des membres de la vieille garde du Parti communiste ont organisé un coup d’État pur et dur en août de la même année, évinçant brièvement Gorbatchev et envoyant des troupes à Moscou pour imposer l’état d’urgence, Surovikin a commandé l’un des bataillons d’infanterie mécanisés qui sont entrés dans la capitale.

La résistance populaire s’est rapidement montée et, dans les dernières heures du coup d’État de trois jours, les manifestants ont bloqué un convoi blindé dirigé par Surovikin et ont tenté d’incendier certains des véhicules. Dans une mêlée chaotique, deux manifestants ont été abattus et un troisième a été écrasé à mort par un véhicule blindé.

Le coup d’État a échoué plus tard dans la journée et Surovikin a été rapidement arrêté. Il a passé sept mois derrière les barreaux dans l’attente d’une enquête, mais a finalement été acquitté et même promu major, les enquêteurs ayant conclu qu’il ne faisait que remplir ses fonctions.

Un autre moment difficile de sa carrière est survenu en 1995, lorsque Surovikin a été reconnu coupable de possession illégale et de trafic d’armes à feu alors qu’il étudiait dans une académie militaire. Il a été condamné à un an de prison mais la condamnation a été rapidement annulée.

Il gravit régulièrement les échelons, commandant des unités déployées dans l’ancienne république soviétique du Tadjikistan, dirigeant des troupes envoyées en Tchétchénie et servant dans d’autres postes à travers la Russie.

Il a été nommé commandant des forces russes en Syrie en 2017 et y a effectué un deuxième passage en 2019 alors que Moscou cherchait à soutenir le régime du président Bashar Assad et à l’aider à regagner du terrain au milieu d’une guerre civile dévastatrice.

Dans un rapport de 2020, Human Rights Watch a nommé Surovikin, ainsi que Poutine, Assad et d’autres personnalités, comme portant la responsabilité du commandement pour les violations commises lors de l’offensive syrienne de 2019-2020 dans la province d’Idlib.

Il a apparemment un tempérament qui ne l’a pas fait aimer de ses subordonnés, selon les médias russes. Un officier sous Surovikin s’est plaint aux procureurs que le général l’avait battu après s’être mis en colère contre la façon dont il avait voté aux élections législatives; un autre subordonné se serait tiré une balle dans la tête. Les enquêteurs n’ont trouvé aucun acte répréhensible dans les deux cas.

Son bilan en Syrie aurait pu être un facteur de sa nomination en Ukraine, alors que Poutine a décidé de faire monter les enchères et d’inverser une série de défaites humiliantes.

Le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov, qui a appelé à plusieurs reprises à intensifier les frappes en Ukraine, a salué Surovikin comme «un vrai général et un guerrier, expérimenté, clairvoyant et énergique qui place le patriotisme, l’honneur et la dignité au-dessus de tout.

“Le groupe uni des forces est maintenant entre de bonnes mains”, a déclaré Kadyrov, soutenu par le Kremlin, exprimant sa confiance qu’il “améliorera la situation”.

