Le général qui a capturé Che Guevara est décédé — RT World News

Le général bolivien Gary Prado Salmon a été hospitalisé pendant un mois avant sa mort à 84 ans

Le général bolivien Gary Prado Salmon, connu pour avoir dirigé la patrouille qui a capturé l’icône communiste cubaine Che Guevara en 1967, est décédé à l’âge de 84 ans, a révélé samedi son fils Gary Prado Arauz sur Facebook.

« Il nous a laissé un héritage d’amour, d’honnêteté et de courage,» Prado Arauz a écrit dans son billet, décrivant le général comme un «personne extraordinaire » qui était « accompagné de sa femme et de ses enfants» sur son lit de mort. Prado Salmon était malade depuis le mois dernier et recevait des soins à l’hôpital.

Le 8 octobre 1967, il était responsable de la patrouille soutenue par les États-Unis qui a rattrapé Guevara et ses guérilleros dans le sud-ouest de la Bolivie, leur force de 120 hommes s’étant réduite à environ deux douzaines d’hommes. Le révolutionnaire d’origine argentine a été blessé lors de l’opération et a été exécuté le lendemain par un autre officier militaire, Mario Teran.















Alors que Prado Salmon a été déclaré héros national pour son rôle dans la chute de Guevara par la junte formée par la CIA qui dirigeait la Bolivie à l’époque, c’est Guevara qui est considéré comme un héros par les Boliviens modernes, ce qui a entraîné des frictions entre les vétérans militaires et le pays. gouvernement socialiste actuel.

L’ancien président Evo Morales a dirigé une cérémonie commémorant le 50e anniversaire de la mort de Guevara en 2017, rassemblant des délégations du Venezuela et de Cuba avec les quatre enfants du révolutionnaire. Certains vétérans de l’opération anti-guérilla ont refusé d’assister à l’événement, refusant d’honorer »un étranger qui avait causé de la douleur et du chagrin à des familles boliviennes.”

Après avoir renversé le gouvernement cubain de Fulgencio Battista aux côtés du leader révolutionnaire Fidel Castro en 1959, Guevara a parcouru l’Amérique latine, tentant de lancer des révolutions dans d’autres pays. Bien qu’il ait largement échoué, il reste un héros pour les groupes de gauche à travers les Amériques.

Peur d’un communiste »effet domino» a conduit les États-Unis à former et à soutenir des juntes de droite dans toute l’Amérique latine, avec des résultats brutaux. Par la conclusion de «Opération Condor,« L’opération clandestine transnationale de Washington couvrant la Bolivie, l’Argentine, le Chili, l’Uruguay, le Paraguay, le Brésil, l’Équateur et le Pérou, jusqu’à 60 000 personnes avaient été tuées ou »disparu.”