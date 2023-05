Le général qui a capturé ‘Che’ Guevara enterré sans honneurs

Le général à la retraite Gary Prado Salmón, héros pour certains compatriotes et paria pour d’autres, est décédé samedi à 84 ans des suites de complications rénales.

LA PAZ, Bolivie – Le général bolivien qui a capturé le chef de la guérilla argentino-cubaine Ernesto « Che » Guevara a été enterré, et la cérémonie a été boudée par le gouvernement national de gauche bolivien dans un geste qui a provoqué la colère de ses proches.

Il avait été déclaré « héros national » en 1967, mais avait également été accusé en 2009 d’avoir participé à une tentative de coup d’État contre le président de l’époque, Evo Morales. L’armée bolivienne n’a enterré Pardo avec aucun honneur pour la cérémonie de dimanche, bien qu’il ait reçu des hommages de la part des autorités municipales et régionales.

Aucune autorité du gouvernement du président Luis Arce n’a publié de déclaration sur la mort de Prado, ni aucun responsable militaire. Aucun membre actif de l’armée n’a participé à la veillée ni aux funérailles et il n’y avait aucun officier en service actif flanquant le cercueil de Prado, comme c’est la norme pour les membres décédés du service – ce qui a bouleversé la famille de Prado.

En outre, Prado était un militant du Mouvement de la gauche révolutionnaire de l’ancien président Jaime Paz, qui est « un ennemi politique déclaré » du Mouvement vers le socialisme, ou MAS, parti d’Arce et Morales, a déclaré Coca.

Prado a reçu des hommages des autorités locales de Santa Cruz, la ville la plus peuplée du comté où il vivait. Le gouvernement de la région de Santa Cruz a mis Prado dans l’État et des amis et des membres de la famille ainsi que des officiers militaires à la retraite ont célébré une messe dans la cathédrale de la ville avant son enterrement.