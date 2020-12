Le général de l’armée Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées, a témoigné lors d’une audience du Comité des services armés du Sénat le 4 mars 2020 à Washington, DC. | Drew Angerer / Getty Images

«Nous pensons qu’après 20 ans – deux décennies d’efforts constants là-bas – nous avons atteint un minimum de succès», a-t-il déclaré mercredi.

Le général de l’armée Mark Milley, le président de l’état-major interarmées, vient de donner une évaluation honnête mais brutale de la guerre qui dure depuis des décennies en Afghanistan.

Interrogé lors d’un événement virtuel de groupe de réflexion à Washington, DC sur le retrait prévu de 2500 soldats américains dans le pays d’ici le 15 janvier, le principal conseiller militaire du président Donald Trump a tenté d’assurer au public que les États-Unis avaient en quelque sorte achevé leur mission.

«Nous sommes allés en Afghanistan … pour faire en sorte que l’Afghanistan ne redevienne jamais une plate-forme permettant aux terroristes de frapper les États-Unis», a-t-il déclaré mercredi matin à Michael O’Hanlon de la Brookings Institution. «Nous pensons qu’après 20 ans – deux décennies d’efforts constants là-bas – nous avons atteint un minimum de succès.»

Laissez ces quatre derniers mots – «un minimum de succès» – pénétrer un instant. C’est le principal conseiller militaire de Trump qui déclare à haute voix qu’après deux décennies de guerre, des dizaines de milliers d’Américains et d’Afghans ont été tués et plus d’un billion de dollars dépensés, les États-Unis ne peuvent se vanter que d’un «minimum de succès» pour leurs efforts là-bas.

La remarque de Milley est certainement plus exacte que les évaluations optimistes que les hauts responsables américains ont offert au public alors que la guerre faisait rage. Année après année, les présidents et les principaux généraux ont insisté sur le fait que l’effort américain pour soutenir les forces gouvernementales afghanes contre les talibans avait «franchi un cap» et que le succès était à l’horizon.

Mais maintenant, alors que les forces américaines se retirent du pays, Milley a rendu une chose douloureusement claire: les États-Unis n’ont jamais tourné ce coin. Au lieu de cela, les États-Unis et leurs partenaires afghans à Kaboul n’ont fait que des gains modestes au cours des deux dernières décennies.

Certaines personnes donneront du crédit à Milley ici. Oh, il dit la vérité. Non, ça a été un échec abject. Par chaque métrique. Surtout lorsque la plupart des métriques sont actuellement classées. Ils ne le font généralement pas lorsqu’ils réussissent. – Paul Szoldra (@PaulSzoldra) 2 décembre 2020

À savoir, les États-Unis n’ont pas subi d’attaque terroriste contre la patrie prévue en Afghanistan depuis le 11 septembre, et l’Amérique a aidé à mettre en place un gouvernement ami à Kaboul, une capitale qui ces dernières années a été plus sûre que par le passé. Mais les talibans tiennent plus de terrain dans le pays qu’au début de la guerre, et le danger demeure pour les insurgés de submerger le gouvernement de Kaboul si et quand les troupes américaines partent complètement.

Milley l’a reconnu. «Nous avons été dans une situation d’impasse stratégique où le gouvernement afghan n’allait jamais vaincre militairement les talibans», a-t-il poursuivi, «et les talibans, tant que nous soutiendrons le gouvernement afghan, n’iront jamais à la défaite militaire. le régime.

Ce serait exaspérant si ce n’était pas tout »Tellement déprimant», Comme l’a noté Faysal Itani, directeur adjoint du Center for Global Policy, sur Twitter.