Le général Milley minimise le rapport de 1 900 armes militaires perdues et volées — RT USA News

Le général Mark Milley, l’officier supérieur de l’armée américaine, a minimisé les informations selon lesquelles le Pentagone a perdu la trace de près de 2 000 armes dans les années 2010 – certaines utilisées plus tard dans des crimes – en insistant sur le fait que le chiffre réel est « considérablement » inférieur.

Témoignant lors d’une audience d’une commission sénatoriale jeudi, le président des chefs d’état-major interarmées a été interrogé sur une récente enquête de l’Associated Press, qui affirmait qu’au moins 1 900 armes légères avaient disparu des installations militaires au cours de la décennie précédente. Les armes comprenaient des fusils, des fusils de chasse, des pistolets, des mitrailleuses et même des lance-grenades. Milley, cependant, a déclaré que le rapport surestimait les chiffres, ajoutant qu’il était « choqué » après l’avoir lu.

«Les rapports que j’ai des services ce matin sont nettement inférieurs à ceux rapportés dans les médias. Cela ne veut pas dire que c’est zéro, mais c’est beaucoup moins », a-t-il dit, ajoutant que l’armée prend la sécurité des armes « extraordinairement au sérieux ».





Bien qu’il ait reconnu que le Pentagone ne peut pas rendre compte de certaines des 3 millions d’armes légères sous son contrôle, il a déclaré que de tels cas sont « rigoureusement enquêté » promettant de donner aux législateurs une « réponse ferme » sur le nombre exact d’armes manquantes après coordination avec chaque branche de l’armée.

Milley n’a fait référence à aucun détail dans le rapport de l’AP, qui a fait suite à une enquête de plusieurs années et a cité des dossiers internes de l’armée, du Corps des Marines, de la Marine et de l’Air Force. Le média a découvert que, bien que des armes aient disparu sous chaque branche, environ 1 300 personnes ont disparu de la seule armée, de loin le plus grand nombre de tous les services.

Au moins cinq armes volées ont par la suite été impliquées dans des crimes violents, a découvert l’AP, dont plusieurs pistolets M9 utilisés dans des fusillades civiles.

Interrogée sur ces conclusions lors d’une audience au Sénat plus tôt cette semaine, la secrétaire à l’Armée Christine Wormuth a également minimisé le rapport, affirmant qu’elle examinerait la question mais n’a prédit qu’un « Petit nombre » d’armes capricieuses. La secrétaire a ajouté qu’elle était disposée à revoir la surveillance de la responsabilité des armes, car le Pentagone avait précédemment partagé des mises à jour annuelles sur les armes perdues et volées, avant que l’exigence ne expire.

Malgré son scepticisme dans le rapport, un porte-parole de Milley, le colonel Dave Butler, a déclaré plus tard à l’AP que le général envisagerait une « correction systémique » à l’avenir, cela rendrait les armes de pistage « simplifié et précis ».

L’armée n’a pas seulement eu du mal à garder une trace des armes stockées dans son pays, l’inspecteur général du ministère de la Défense ayant constaté l’année dernière qu’elle n’avait pas comptabilisé quelque 715 millions de dollars d’armes utilisées pour armer les combattants dirigés par les Kurdes en Syrie. Les armes vendues à des alliés, tels que l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, seraient également tombées entre les mains d’Al-Qaïda et d’autres groupes djihadistes, tout comme les armes distribuées par la CIA.





