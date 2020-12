L’ancien conseiller à la sécurité nationale, le général Michael Flynn, a doublé ses appels au président Donald Trump à utiliser l’armée pour forcer une « reprise » des élections dans les États du champ de bataille – affirmant qu’une telle action n’était « pas sans précédent ».

Flynn, dont la condamnation pour avoir menti au FBI lors de l’enquête sur la Russie a récemment été effacée lorsqu’il a été gracié par Trump, a présenté son dernier argument pour avoir invoqué la loi martiale pour empêcher le président élu Joe Biden de prendre ses fonctions lors d’un entretien avec Newsmax jeudi.

«Il n’y a aucun moyen au monde que nous puissions avancer en tant que nation. [Trump] pouvait immédiatement, sur son ordre, saisir chacun de ces [voting] machines », a déclaré Flynn en référence apparente à la théorie du complot selon laquelle le logiciel de vote a inversé les votes de Trump pour Biden.

«Au sein des États oscillants, s’il le voulait, il pourrait prendre des capacités militaires, et il pourrait les placer dans des États et, fondamentalement, relancer une élection dans chacun de ces États.

«Je veux dire, ce n’est pas sans précédent. Ces gens parlent de la loi martiale comme si c’était quelque chose que nous n’avons jamais fait. La loi martiale a été instituée 64 fois.

Il a ajouté: «Nous avons un processus constitutionnel. Nous avons clairement un processus constitutionnel. Cela doit être suivi.

Faites défiler vers le bas pour la vidéo

Le général Michael Flynn a doublé ses appels au président Trump à utiliser l’armée pour forcer une « reprise » des élections dans les États du champ de bataille dans une interview avec Newsmax jeudi

Flynn a déclaré qu’il ne serait pas « sans précédent » pour Trump d’invoquer la loi martiale pour empêcher Joe Biden de prendre ses fonctions

Contrairement à la suggestion de Flynn, il n’y a aucune trace de loi martiale ayant jamais été déclarée par un président américain pour tenir une nouvelle élection.

La campagne de Trump a déjà fait de grands efforts pour contester les résultats de l’élection, qui a été convoquée pour Biden le 7 novembre. Le Collège électoral a confirmé les résultats lundi.

Flynn a été l’une des voix les plus importantes pour soutenir les allégations de fraude électorale de Trump ces dernières semaines, alors que la campagne continue d’accumuler des pertes dans de nombreuses batailles juridiques.

La condamnation de Flynn pour avoir menti au FBI lors de l’enquête sur la Russie a été effacée lorsqu’il a été gracié par Trump

Il a d’abord promu l’idée d’invoquer la loi martiale dans un tweet du 1er décembre, qui a été immédiatement condamné par des responsables de la défense et des experts militaires.

Bill Banks, professeur à l’Université de Syracuse spécialisé en droit constitutionnel et en matière de sécurité nationale, a qualifié cette idée de «absurde».

« Outre le fait que les enquêteurs de l’État et maintenant fédéraux n’ont trouvé aucune preuve de fraude électorale susceptible de modifier le résultat des élections, la loi martiale n’a pas sa place aux États-Unis en l’absence d’une panne complète des mécanismes de gouvernement civil », a déclaré Banks au Military Times.

Plus tôt cette semaine, Flynn a ridiculisé le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, pour avoir félicité Biden pour sa victoire à la suite du vote du collège électoral en retweetant un message appelant les ‘patriotes américains’ à faire savoir à ‘McConnell que nous ne sommes pas à bord avec son’ président élu Biden ‘ état d’esprit. ‘

Flynn a déclaré à Trump: « Des millions, des millions et des millions de patriotes se tiennent derrière, à vos côtés et devant vous pendant ce moment crucial de l’histoire des États-Unis où notre République même est en jeu. Nous n’échouerons pas ou ne nous recroquevillerons pas comme certains membres du Parti républicain l’ont montré.

Flynn a envoyé des mots d’encouragement à Trump via Twitter mardi soir après que le collège électoral ait confirmé la victoire de Biden

La dernière manifestation de soutien de Flynn à Trump est intervenue une semaine après qu’un juge fédéral a rejeté l’affaire pénale contre lui – deux semaines après qu’un pardon du président a effectivement mis fin à l’affaire.

Le juge de district américain Emmet Sullivan a clairement indiqué dans son ordonnance du 8 décembre qu’il était contraint de rejeter l’affaire en raison de la grâce.

Mais il a également souligné qu’une grâce, en soi, ne signifiait pas que Flynn était innocent. Flynn avait plaidé à deux reprises coupable d’avoir menti au FBI au sujet de ses contacts pendant la période de transition présidentielle avec l’ambassadeur de Russie.

« L’histoire de la Constitution, sa structure et l’interprétation par la Cour suprême du pouvoir de grâce montrent clairement que la décision du président Trump de gracier M. Flynn est une décision politique et non légale », a écrit Sullivan.

« Parce que la loi reconnaît le pouvoir politique du président de pardonner, la voie appropriée est de rejeter cette affaire comme étant sans objet. »

Dans son tweet annonçant le pardon la veille de Thanksgiving, Trump a écrit: « C’est mon grand honneur d’annoncer que le général Michael T.Flynn a obtenu le plein pardon.

« Félicitations à @GenFlynn et à sa merveilleuse famille, je sais que vous allez maintenant passer un Thanksgiving vraiment fantastique! Bonne vie, général Flynn!

La famille de Flynn a répondu dans une déclaration partagée sur son compte Twitter, qui disait: « Nous remercions à jamais le président Trump d’avoir rendu à Michael sa liberté de réparer un tort horrible. »

Flynn était représenté par l’avocat Sidney Powell, qui a également avancé une théorie du complot dans une vague de poursuites électorales affirmant que le Venezuela, Cuba et la Chine ont truqué des machines à voter qui ont inversé les votes de Donald Trump à Joe Biden.

Trump a longtemps défendu Flynn et a utilisé ses poursuites pour faire valoir que le FBI avait « espionné » sa campagne – bien qu’en 2017, il ait licencié Flynn après quelques semaines de travail après avoir été révélé qu’il n’avait pas divulgué ses contacts avec l’ancien ambassadeur de Russie. aux États-Unis au vice-président Mike Pence.