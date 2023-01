Le général Mark Milley visite les forces ukrainiennes s’entraînant avec les troupes américaines

Commentez cette histoire Commenter

GRAFENWOEHR TRAINING AREA, Allemagne – Le général en chef du Pentagone a visité lundi deux sites en Allemagne utilisés par l’armée américaine pour améliorer les compétences de combat de leurs homologues ukrainiens, offrant des encouragements à ceux qui se trouvaient sur le terrain d’entraînement et ordonnant aux soldats américains de se serrer comme autant que possible dans le programme nouvellement établi avant que les Ukrainiens ne reprennent la guerre.

“Ce n’est pas une rotation ordinaire”, a déclaré le général Mark A. Milley, président des chefs d’état-major interarmées, à propos du programme. “C’est l’un de ces moments où si vous voulez faire une différence, c’est tout.”

La visite du général a marqué son premier voyage dans cette installation située dans la campagne bavaroise boueuse depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie il y a près d’un an. La base, couvrant environ 90 miles carrés, a commencé à accueillir les forces ukrainiennes en 2014, lorsque la Russie a annexé la péninsule ukrainienne de Crimée. C’est maintenant le site d’un régime nouvellement élargi pour l’armée ukrainienne, qui a envoyé un bataillon de plus de 600 soldats pour passer jusqu’à six semaines à apprendre à superposer des chars, de l’artillerie et d’autres armes afin de maximiser leurs effets avant une contre-offensive attendue contre la Russie. forces retranchées sur le territoire ukrainien.

Pendant leur séjour à Grafenwoehr, les Ukrainiens sont cantonnés au Camp Kherson, nommé en hommage apparent à la ville que les forces ukrainiennes ont libérée en novembre.

Trois journalistes américains ont été autorisés à suivre Milley alors qu’il interagissait avec les troupes ukrainiennes à condition qu’aucune photo ou vidéo ne soit prise et que ses conversations spécifiques avec eux ne soient pas divulguées. Les États-Unis et leurs alliés continuent d’accroître leur soutien militaire au gouvernement de Kyiv, mais les responsables restent profondément préoccupés par la façon dont l’aide est perçue en Russie. Le Kremlin a accusé les États-Unis et l’OTAN d’utiliser les Ukrainiens pour mener une guerre par procuration avec Moscou.

Plus tard lundi, l’armée américaine a publié une seule photo de l’excursion montrant Milley observant l’entraînement alors qu’il était flanqué d’une coterie de responsables militaires américains, dont Brig. Le général Joseph E. Hilbert, commandant général du 7e commandement de l’entraînement de l’armée basé à l’installation.

Milley a également visité un autre quartier général de l’armée à Wiesbaden, à l’ouest de Francfort, où une conférence de planification avec des responsables militaires ukrainiens était en cours. Les journalistes n’ont pas été autorisés à observer la réunion et les détails à ce sujet n’ont pas été divulgués.

Les voyages du général en Allemagne ont eu lieu alors que de hauts responsables civils de l’administration Biden se rendaient à Kyiv même. Wendy Sherman, la sous-secrétaire d’État ; Colin Kahl, le sous-secrétaire à la défense pour la politique ; et Jon Finer, le conseiller adjoint à la sécurité nationale de la Maison Blanche, a rencontré le président Volodymyr Zelensky et d’autres hauts responsables ukrainiens.

Les soldats ukrainiens ont commencé à arriver à Grafenwoehr à la fin de la semaine dernière et ont commencé leur entraînement dimanche. Milley les a observés sur un champ de tir et se familiarisant avec les véhicules de combat d’infanterie Bradley fournis par les États-Unis, des armes avancées que le président Biden a approuvées pour le transfert vers l’Ukraine au début de ce mois, le Pentagone ayant déclaré qu’elles étaient destinées à aider l’Ukraine à reprendre le territoire du contrôle russe.

À des températures inférieures à 40 degrés, Milley a plaisanté avec les soldats ukrainiens et a posé des questions sur leurs antécédents et leur expérience au combat, parfois en anglais et parfois par l’intermédiaire d’un interprète. Leur mission est urgente, a noté Milley, et bénéficie d’un soutien international. La conversation a été rythmée par des coups de feu occasionnels, alors que des soldats ukrainiens à proximité ont perfectionné leurs compétences avec des fusils et la mitrailleuse M240B.

Un porte-parole de Milley, le colonel David Butler, a déclaré que la formation est une extension de ce que les États-Unis ont fourni depuis 2014. Cela fait partie de l’effort international, a déclaré Butler, pour aider les forces ukrainiennes à repousser les envahisseurs russes.

“L’urgence était claire”, a déclaré Butler. “Ces soldats partent défendre leur pays au combat.”

Milley, s’exprimant dimanche alors qu’il volait de Washington vers l’Europe, a souligné l’opportunité de l’effort tout en reconnaissant qu’il n’est pas encore clair à quelle vitesse l’unité ukrainienne amenée en Allemagne sera prête à utiliser les nouvelles armes au combat.

“Cela prendra un peu de temps”, a déclaré Milley. « Cinq, six, sept, huit semaines, qui sait. Nous verrons ce qui se passe ici. Mais en termes de criticité, le besoin est maintenant.

Milley devrait passer la semaine en Europe, visiter également une installation utilisée comme station de transit pour acheminer des armes vers l’Ukraine et rencontrer de hauts responsables militaires alliés. Vendredi, il rejoindra le secrétaire à la Défense Lloyd Austin à la base aérienne de Ramstein en Allemagne pour la dernière réunion du groupe de contact avec l’Ukraine, un rassemblement régulier de responsables internationaux de la défense qui sont ouverts à aider militairement l’Ukraine et à examiner les types d’équipements qu’ils peuvent fournir.

Le général a déclaré que même si l’Ukraine insiste sur son désir de chars et d’autres véhicules blindés, son principal besoin est davantage de défense aérienne, un défi persistant souligné par le lancement par la Russie d’une attaque au missile ce week-end sur un complexe d’appartements dans la ville de Dnipro qui a tué des dizaines de personnes.

“Ils sont frappés toutes les quelques semaines par des attaques vraiment importantes, et ce sont des attaques contre l’infrastructure civile”, a déclaré le général. « Les Russes attaquent consciemment, par politique, les civils et les infrastructures civiles. C’est en soi un crime de guerre.

