Le général Mark Milley sur Trump, la Chine et les menaces contre l’Amérique

L’ancien officier supérieur de l’armée américaine a déclaré qu’au cours du cycle présidentiel de 2020, il s’était senti obligé de déclarer publiquement que les forces armées américaines n’interviendraient en aucune façon dans le processus électoral.

Dans une interview avec Lester Holt de NBC News, le général de l’armée Mark Milley, qui vient de terminer son mandat de président des chefs d’état-major interarmées, a expliqué pourquoi il a pris la décision inhabituelle en 2020 de dire à plusieurs reprises que l’armée américaine n’ont « aucun rôle » à jouer dans l’élection présidentielle de cette année-là.

« Le Congrès m’a demandé lors de mon témoignage et des membres du Congrès m’ont posé des questions pour le compte rendu, quel rôle et comment nous serions impliqués dans l’élection », a déclaré Milley.

« Et clairement, c’est le peuple américain qui élit un président. Et si cette élection est contestée, elle est portée devant les tribunaux et ils prennent des décisions. Et puis en fin de compte, tout est certifié par les représentants du peuple au Congrès. Et nulle part sur cette ligne, nulle part, pas un seul endroit, vous ne voyez une intervention de l’armée américaine », a-t-il déclaré.

Alors que le général Mark Milley revient sur un mandat tumultueux de quatre ans, il se montre philosophique sur son service sous l’ancien président Donald Trump et catégorique sur un idéal américain qu’il dit avoir essayé de défendre. Pendant qu’il était en poste, l’armée américaine s’est retirée d’Afghanistan, a aidé à armer et à entraîner les forces ukrainiennes et a été défiée par une Chine de plus en plus affirmée ; mais ce sont les actions de Milley lors des élections de 2020 qui pourraient définir son mandat.

Milley a déclaré que ses déclarations sur une armée américaine politiquement neutre s’adressaient à un public à la fois à l’intérieur et à l’extérieur des États-Unis.

« Je voulais m’assurer qu’il était clair pour le peuple américain, pour nos adversaires, pour nos amis et alliés à l’étranger, mais aussi pour nos propres forces, pour nous, qui portons l’uniforme, que nous n’avons aucun rôle, et je veux dire, aucun rôle. dans la politique électorale américaine.

Milley a également minimisé les informations selon lesquelles il aurait eu des affrontements répétés avec Trump pendant son mandat.

« Les généraux n’ont pas d’affrontements avec les présidents. Je pense qu’une partie de cela est exagéré, franchement, à propos des affrontements, comme les voix élevées, les disputes et tout ce genre de choses », a-t-il déclaré. « J’ai rendu au président Trump ce que j’ai rendu au président Biden. Je lui propose différentes pistes d’action et options.

L’ancien président des chefs d’état-major interarmées a refusé de commenter une publication de Trump sur les réseaux sociaux la semaine dernière dans laquelle il accusait Milley d’actions de « trahison » lorsqu’il avait contacté son homologue militaire chinois. Dans son message, Trump a déclaré que dans « les temps passés », la punition pour un tel comportement serait « la mort ».

​​«Je ne vais pas répondre aux commentaires spécifiques de l’ancien président Trump ou de qui que ce soit d’autre. Je suis une personnalité publique et je ferai un pas devant l’autre pour continuer à défendre cette Constitution, point final, point final », a déclaré Milley.

Mais il a défendu la conversation téléphonique avec les plus hauts gradés de l’armée chinoise, qui, selon lui, visait à rassurer Pékin sur le fait que les États-Unis restaient stables après les élections de 2020.

Le secrétaire à la Défense, Mike Esper, « m’a demandé de passer un appel. Et nous l’avons fait », a déclaré Milley.

« Ce que les Chinois percevaient était donc incorrect. Ils étaient inquiets de l’instabilité politique potentielle dans ce pays. Le secrétaire Esper m’a demandé de m’assurer qu’ils ne prennent aucune mesure militaire », a-t-il déclaré.

Milley a également évoqué le retrait chaotique des États-Unis d’Afghanistan en 2021. Lorsqu’on lui a demandé si quelqu’un devait être tenu responsable des erreurs commises lors du retrait américain, le général a répondu : « Eh bien, si vous voulez dire, quelqu’un a-t-il été spécifiquement puni d’une manière ou d’une autre ? Non », a déclaré Milley. « Mais écoute, Lester, cette guerre ne s’est pas terminée comme on le souhaitait. C’est une guerre de 20 ans. Il y a des décisions prises sur 20 ans qui nous ont amené là où nous sommes arrivés.

Quant aux adversaires de l’Amérique, Milley a déclaré que le ballon espion chinois qui a été abattu au large des côtes de Caroline du Sud plus tôt cette année n’a pas réussi à recueillir des renseignements sur des cibles américaines, bien qu’il ait refusé de donner plus de détails. Il a noté que les services de renseignement chinois sont « très capables, très compétents ».

Milley a déclaré qu’il n’avait pas l’intention d’écrire un livre révélateur sur son mandat. Mais il avait un message pour son successeur et les autres militaires : un service public exempt de politique partisane reste possible et vital.

« En tant que président, vous devez être apolitique et non partisan », a-t-il déclaré. « Vous devez donc être informé, vous devez comprendre l’environnement dans lequel vous évoluez, vous devez être informé de la politique du moment ou de tout autre problème d’actualité. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes politique, c’est différent.