Le général Mark Milley rencontre le général Valery Zaluzhny près de la frontière ukrainienne

SUD-EST DE LA POLOGNE – Le général en chef du Pentagone a rencontré mardi pour la première fois en personne son homologue ukrainien, voyageant d’une base ici en Pologne à un endroit non divulgué près de la frontière des pays dans ce qui semblait être une démonstration symbolique de soutien alors que Washington dramatiquement intensifie son assistance militaire à l’Ukraine.

Le général Mark A. Milley, président des chefs d’état-major interarmées, a passé quelques heures avec le général Valery Zaluzhny, le plus haut officier des forces armées ukrainiennes, a déclaré le colonel David Butler, porte-parole de l’armée américaine. La réunion a été organisée après qu’il soit devenu clair que Zaluzhny ne pourrait pas assister à une réunion mercredi de hauts responsables militaires de l’OTAN à Bruxelles. Milley a voyagé depuis la base en Pologne, une installation que les troupes américaines utilisent pour acheminer l’aide au gouvernement de Kyiv, avec un groupe qui comprenait cinq autres Américains, un interprète et du personnel de sécurité. La nouvelle de la réunion a été retenue jusqu’à sa conclusion, ont déclaré des responsables, citant des mesures de sécurité.

“Ils pensaient tous les deux que c’était important”, a déclaré Butler à propos de la réunion. « Il est important que deux responsables militaires très importants se regardent dans les yeux lorsqu’ils parlent de sujets très importants. Cela fait une différence.

La réunion a eu lieu après près d’un an de réunions à distance entre les généraux, et alors que les États-Unis et leurs alliés élargissent l’arsenal d’armes qu’ils fournissent à l’Ukraine – pour inclure des véhicules de combat américains avancés, des chars européens et une gamme d’autres équipements – dans avance d’une contre-offensive attendue contre les forces russes.

La formation des forces ukrainiennes a également augmenté la semaine dernière, des soldats américains en Allemagne préparant un bataillon mécanisé ukrainien pour mieux combiner les armes fabriquées aux États-Unis afin de maximiser leurs effets, et des soldats américains en Oklahoma enseignant aux Ukrainiens comment utiliser le système de défense aérienne Patriot.

Le Kremlin a vivement critiqué les efforts, accusant Washington et ses alliés de l’OTAN d’utiliser les Ukrainiens pour mener une guerre par procuration contre Moscou et faisant craindre que la Russie puisse à un moment donné étendre sa violence pour cibler les États-Unis ou un allié de l’OTAN. Le président russe Vladimir Poutine a également récemment nommé l’homologue russe de Milley, le général Valery Gerasimov, comme son commandant en chef sur le terrain en Ukraine, car Poutine ne montre aucune envie de mettre fin à l’invasion.

Milley est arrivé dans le sud-est de la Pologne vers 11 heures du matin et a commencé sa rencontre avec Zaluzhny environ deux heures plus tard, a déclaré Butler. Certains Américains voyageant avec le général, dont deux journalistes, sont restés à l’installation militaire tandis que Milley se rapprochait de la frontière. Aucune photographie n’a été autorisée pendant la visite et les responsables militaires américains ont demandé aux journalistes de ne pas divulguer le nom et l’emplacement exact de la base.

La réunion a eu lieu un jour après qu’un contingent de responsables civils du Pentagone et du Département d’État a rencontré à Kyiv le président Volodymyr Zelensky et d’autres hauts responsables ukrainiens, et après que le secrétaire à la Défense Lloyd Austin et le secrétaire d’État Antony Blinken se sont rendus à Kyiv. Milley ne s’est pas rendu en Ukraine même, car les États-Unis semblent maintenir une politique selon laquelle seuls les militaires américains affectés à l’ambassade américaine à Kyiv passent du temps dans le pays.

Butler a déclaré que la visite ne s’accompagnait pas de problèmes de sécurité démesurés pour Milley et qu’il ne s’était pas rendu dans un endroit dangereux. Le général a voulu donner à Zaluzhny ses impressions sur l’unité ukrainienne qui vient de commencer à s’entraîner sous la supervision de soldats américains en Allemagne après leur avoir rendu visite lundi, et discuter des besoins ukrainiens avant une réunion régulière prévue plus tard cette semaine du Groupe de contact avec l’Ukraine, un rassemblement au cours duquel les partenaires internationaux soutenant Kyiv évaluent l’aide militaire dont l’Ukraine a besoin dans la guerre et qui pourrait être en mesure de la fournir.

« Le travail du général Milley ici en tant que militaire est de pouvoir décrire les conditions tactiques et opérationnelles du champ de bataille, et quels sont les besoins militaires. Et la façon dont il le fait est un, en le comprenant lui-même, mais deux, en parlant régulièrement au général Zaluzhny.

La visite de mardi marquait la troisième visite de Milley à la base dans le sud-est de la Pologne depuis le début de la guerre. Les troupes américaines présentes ici, s’exprimant sous couvert d’anonymat conformément aux règles de base établies par l’armée, ont déclaré que la portée de la mission de la base s’était élargie au cours des derniers mois, alors que Washington envoyait à l’Ukraine une gamme croissante d’armes.

Le personnel militaire a également travaillé pour améliorer la sécurité à la base depuis le début de la guerre, en ajoutant de nouveaux bunkers en béton et d’épais murs extérieurs remplis de sable communément appelés barrières Hesco pour rejoindre deux batteries de systèmes de défense aérienne Patriot qui ont été déployés dans le sud-est de la Pologne. le printemps.

Un soldat américain affecté à l’unité Patriot a déclaré mardi que certains étaient affectés à la base depuis mars et qu’ils ne savaient pas quand une autre unité de soldats arriverait pour les remplacer. Ce n’est pas rare pour les unités Patriot, mais le manque de prévisibilité a mis à rude épreuve l’unité, a déclaré le soldat.

L’unité fonctionne en continu, son état d’alerte fluctuant en fonction des événements de la journée.

“Nous devons répondre correctement à la situation”, a déclaré le soldat.

