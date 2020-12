L’ancien conseiller à la sécurité nationale, le général Mike Flynn, a affirmé que l’ancien président Barack Obama avait « peur de lui » et était l’une des raisons pour lesquelles Obama avait averti Donald Trump de ne pas l’embaucher en 2016.

Flynn a visé directement Obama, qui aurait mis en garde Trump à son sujet lors d’une conversation de 90 minutes après les élections de 2016, déclare Politico.

S’adressant sur Fox News à Jeanine Pirrome samedi soir, dans l’une de ses premières interviews télévisées depuis qu’il a reçu la grâce présidentielle du président Trump, Flynn, 61 ans, ne révélerait pas exactement ce dont Obama avait averti Trump.

Selon le rapport, Obama et d’autres responsables pensaient que Flynn était «problématique» et s’inquiétait de sa gestion de la Defense Intelligence Agency.

Michael Flynn, 61 ans, a déclaré qu’il « mettait la peur de Dieu dans Barack Obama et le faisait toujours »

« J’ai dû mettre la peur de Dieu dans Barack Obama et je le fais toujours à cause de cette longue saga de quatre ans qu’ils m’ont soumise, et franchement dans tout le pays. Un de ces jours, je vais l’exposer. Mais c’est assez incroyable pour la transition aux États-Unis d’Amérique d’un président à un autre », a déclaré Flynn.

Lorsqu’il a été poussé par Pirrome sur exactement ce qu’Obama voulait garder secret, Flynn a suggéré que l’administration Obama avait espionné la campagne Trump pendant la période précédant les élections de 2016 et aurait peut-être voulu continuer à le faire pendant son temps. au bureau.

« Quand il m’a choisi pour être le conseiller à la sécurité nationale, ils savaient que leur petit plan d’espionnage de Donald Trump s’effondrerait et que de nombreuses autres erreurs de politique étrangère dans lesquelles ils avaient fait entrer notre pays, qu’il s’agisse de l’accord avec l’Iran, des problèmes en cours en Asie. -le théâtre, le commerce, toutes sortes de problèmes qui étaient en jeu que la dernière administration a résolus pour franchement enfoncer ce pays banal dans le sol », a déclaré Flynn.

«Ils savaient que c’était le genre de choses dont j’étais conscient. Avouons-le. Barack Obama m’a nommé deux fois. J’ai été confirmé au Sénat à deux reprises pendant que j’étais dans l’armée. Il est donc étonnant que ce soit ce sur quoi il se concentrerait pendant la transition pour les États-Unis d’Amérique. C’est scandaleux, en fait.

Flynn a déclaré qu’il pensait qu’Obama et d’autres responsables pensaient qu’il était « problématique » et avaient des inquiétudes concernant sa gestion de la Defense Intelligence Agency

La conversation s’est rapidement déplacée vers Sydney Powell, la théorie du complot poussant l’avocat qui représentait auparavant la contestation judiciaire des résultats des élections de 2020 par Donald Trump avant d’être renvoyé par la campagne.

Pirrome demanda catégoriquement à Flynn: «Pensez-vous qu’elle est sur quelque chose?

«Oui, absolument», fut la réponse directe de Flynn. «J’appelle l’ange gardien de la justice de Sidney Powell America. Les clients de Sidney Powell sont les habitants des États-Unis d’Amérique. C’est pour qui elle se bat en ce moment », a déclaré Flynn en lui prodiguant des éloges.

Powell a poussé de nombreuses théories du complot sans preuve qu’une fraude électorale massive s’est produite et que M. Trump est le vainqueur des élections de 2020.

« Elle a les dents sur la Géorgie, l’Arizona, le Michigan, le Wisconsin et tout ce qu’elle a exposé dans ses divers documents, cela va se jouer ici.

« Comme le président vient de le dire ce soir, il a mentionné certains des problèmes dont nous savons qu’ils ne sont qu’un désastre complet et une gêne pour notre pays lors de cette dernière élection frauduleuse où il y avait en fait une fraude massive. C’est tout simplement incroyable, a poursuivi Flynn.

Flynn a fait l’éloge de Sydney Powell, photographié, la théorie du complot poussant l’avocat qui représentait auparavant la contestation judiciaire de Donald Trump aux élections de 2020

Flynn a terminé son apparition dans l’émission de samedi soir en appelant les gouverneurs des États à contester la position électorale actuelle.

«Nous devons arrêter tous les moteurs dès maintenant. Tous ces gouverneurs et dirigeants cités sans citation de leurs États, ils doivent prendre leurs responsabilités et faire quelque chose pour arrêter ce qu’ils font.

« Ne certifiez pas ces élections et revenez en arrière et faites un vote par correspondance technique beaucoup plus détaillé et une vérification des signatures au lieu de simplement dire au peuple américain, hé, rien à voir ici. Nous allons simplement continuer à passer à une inauguration. Ce n’est pas ce que veulent les Américains et ils ne le supporteront pas.

La remarque de Flynn au sujet de l’inauguration est venue après avoir suggéré à Trump de suspendre la Constitution.

Flynn a également fait écho aux allégations répétées de la campagne Trump de fraude électorale généralisée lors de l’élection présidentielle de 2020

Donald Trump (à gauche) a plaisanté avec le général à la retraite Michael Flynn (à droite) alors qu’ils s’exprimaient lors d’un rassemblement à l’aéroport régional de Grand Junction le 18 octobre 2016 à Grand Junction, Colorado

Flynn a fustigé une publicité que le groupe We the People Convention a publiée dans le Washington Times.

Il exhorte Trump, qui a qualifié les élections de « truquées », à déclarer une « forme limitée de loi martiale » et à demander à l’armée – qui relève directement de lui en tant que commandant en chef – de procéder à la révocation.

Trump lui-même a refusé à plusieurs reprises de s’engager dans un transfert pacifique du pouvoir, bien qu’il ait déclaré aux journalistes lors d’une session combative le week-end dernier qu’il quitterait la Maison Blanche si le collège électoral certifiait l’élection de Joe Biden.

L’ancien conseiller à la sécurité nationale du président Donald Trump, Michael Flynn, qui a reçu une grâce la semaine dernière, a fustigé un article appelant Trump à déclarer la loi martiale

Flynn a plaidé coupable d’avoir menti au FBI au sujet de ses contacts russes pendant la transition de l’administration Trump

La grâce de Trump a semblé mettre un terme aux longues procédures judiciaires de Flynn, dans lesquelles son équipe juridique a tenté de convaincre le juge du tribunal de district Emmet Sullivan d’abandonner ses poursuites contre lui à la demande du ministère de la Justice.

Powell, qui représente également Flynn en tant qu’avocat, avait précédemment demandé à Trump de ne pas pardonner à son client au milieu de ses efforts pour faire classer l’affaire.

Les procureurs fédéraux ont également cherché dans un premier temps la clémence, mais ont finalement demandé jusqu’à six mois de prison après que Flynn a fait valoir une inconduite du parquet et a ensuite cherché à infirmer son plaidoyer.