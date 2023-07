Le général en chef de l’Ukraine, Valery Zaluzhny, veut des obus, des avions et de la patience

Le général Valery Zaluzhny, commandant en chef des Forces armées ukrainiennes, dans son bureau à Kiev, en Ukraine, mercredi. (Oksana Parafeniuk pour le Washington Post) Le Washington Post Exclusif

KYIV, Ukraine — Pour que la contre-offensive de l’Ukraine progresse plus rapidement, le général Valery Zaluzhny, l’officier supérieur des forces armées ukrainiennes, dit qu’il a besoin de plus — de chaque arme. Et il dit à quiconque veut l’écouter, y compris à son homologue américain le général Mark A. Milley pas plus tard que mercredi, qu’il a besoin de ces ressources maintenant.

Dans une rare interview de grande envergure avec le Washington Post, Zaluzhny a exprimé sa frustration que si ses plus grands soutiens occidentaux ne lanceraient jamais une offensive sans supériorité aérienne, l’Ukraine n’a toujours pas reçu d’avions de combat modernes, mais devrait rapidement reprendre du territoire à l’occupant. Les Russes. Les F-16 de fabrication américaine, promis récemment, ne devraient pas arriver avant l’automne – dans le meilleur des cas.

Ses troupes devraient également tirer au moins autant d’obus d’artillerie que leur ennemi, a déclaré Zaluzhny, mais ont parfois été dépassées par dix en raison de ressources limitées.

Alors ça « me fait chier », a déclaré Zaluzhny, lorsqu’il a appris que la contre-offensive tant attendue de l’Ukraine dans l’est et le sud du pays a commencé plus lentement que prévu – une opinion exprimée publiquement par des responsables occidentaux et des analystes militaires ainsi que par le président Volodymyr Zelensky, bien que Zaluzhny ne faisait pas référence à Zelensky. Ses troupes ont gagné du terrain – même s’il ne s’agit que de 500 mètres – chaque jour, a-t-il déclaré.

« Ce n’est pas un spectacle », a déclaré Zaluzhny mercredi dans son bureau au quartier général de l’état-major ukrainien. «Ce n’est pas une émission que le monde entier regarde et parie ou quoi que ce soit. Chaque jour, chaque mètre est donné par le sang.

« Sans être entièrement approvisionnés, ces plans ne sont pas du tout réalisables », a-t-il ajouté. «Mais ils sont exécutés. Oui, peut-être pas aussi vite que le voudraient les participants à l’émission, les observateurs, mais c’est leur problème.

Au cours des 16 derniers mois, Zaluzhny, 49 ans, a eu le défi monumental de diriger l’armée ukrainienne contre une force russe plus importante et mieux armée qui occupe encore environ un cinquième de son pays, même après des contre-offensives réussies l’automne dernier. Il y est parvenu, en partie, en transformant ses soldats en une force moderne et agile, formée aux tactiques de l’OTAN, et en se débarrassant de la structure de commandement trop centralisée de style soviétique qui était encore en place lorsqu’il a commencé l’entraînement.

Les questions qui le taraudent au quotidien : quand les partenaires occidentaux de l’Ukraine lui fourniront-ils les armes dont il a besoin, notamment davantage de munitions et les F-16 ? Et comment peut-on s’attendre à ce qu’il fasse le travail sans eux?

Zaluzhny a déclaré qu’il transmettait ses inquiétudes à Milley, qu’il a appris à admirer profondément et qu’il considère comme un ami, plusieurs fois par semaine dans des conversations qui peuvent durer des heures. « Il les partage absolument. Et je pense qu’il peut m’aider à me débarrasser de ces soucis », a déclaré Zaluzhny, ajoutant qu’il avait dit mercredi à Milley combien d’obus d’artillerie supplémentaires il avait besoin par mois.

Dans ces conversations, Zaluzhny est franc sur les conséquences : « Nous avons un accord : 24h/24, 7j/7, nous sommes en contact. Donc, parfois, je peux appeler et dire : « Si je ne reçois pas 100 000 obus en une semaine, 1 000 personnes vont mourir. Mettez-vous à ma place », a-t-il déclaré.

Mais « ce n’est pas Milley qui décide si nous avons des avions ou non », a déclaré Zaluzhny. « C’est juste que pendant que cette décision est prise, dans la situation évidente, beaucoup de gens meurent chaque jour – beaucoup. Tout simplement parce qu’aucune décision n’a encore été prise.

Alors que les F-16 finiront par arriver, suite à la décision du président Biden en mai de soutenir un plan international pour former des pilotes ukrainiens et envoyer les avions, les ressources limitées en munitions de l’Ukraine posent un défi différent. En février, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a averti que « le taux actuel des dépenses de munitions de l’Ukraine est plusieurs fois supérieur à notre taux de production actuel ». Cela signifie que les obus dont Zaluzhny a dit avoir besoin pourraient devenir encore plus rares plus la guerre durera.

Avant la contre-offensive planifiée de longue date, l’Ukraine a reçu pour la première fois des chars de combat occidentaux, notamment des Leopard et des véhicules de combat d’infanterie de fabrication allemande. Les troupes de Moscou ont établi un corridor terrestre entre la Russie continentale et la Crimée, la péninsule ukrainienne illégalement annexée en 2014 où la Russie possède plusieurs installations militaires. Rompre ce lien porterait un coup dur à la capacité de la Russie à réapprovisionner ses forces.

Ces chars et véhicules de combat ont fait leurs débuts sur le champ de bataille lorsque la contre-offensive a débuté au début du mois. Plusieurs ont déjà été détruits, a reconnu Zaluzhny, ajoutant que « nous n’avons pas fait participer des Léopards à des défilés ou demandé à des politiciens ou à des célébrités de prendre des photos avec eux. Ils sont venus ici pour la guerre. Et un Léopard sur le champ de bataille n’est pas un Léopard mais une cible.

L’Ukraine n’a pas encore lancé l’axe principal de sa contre-offensive, selon les analystes. Toutes ses forces spécialement préparées n’ont pas été engagées sur la ligne de front, et celles qui l’ont fait semblent toujours rechercher les points faibles des défenses russes. Environ 50 miles carrés au total ont été libérés, ont déclaré des responsables ukrainiens.

Mais Zaluzhny a également souligné la propre doctrine des forces de l’OTAN – qui est parallèle à celle de la Russie, a-t-il dit – qui appelle à la supériorité aérienne avant de lancer des opérations terrestres de grande envergure.

« Et l’Ukraine, passant à des opérations offensives, devrait suivre quelle doctrine? » dit Zaluzhny. « L’OTAN ? Celle de la Fédération de Russie ? Ou est-ce que ça ne te regarde pas ? « Vous avez votre propre doctrine. Vous avez des chars, vous avez des canons, vous en avez [fighting vehicles]. Tu peux le faire.’ Qu’est-ce que c’est? »

Dans son poste de commandement, Zaluzhny a un écran qui lui montre tout ce qui est dans les airs à tout moment – l’aviation des pays de l’OTAN à la frontière occidentale de l’Ukraine, ses propres avions dans le ciel au-dessus de l’Ukraine et ceux de la Russie sur les bords est. « Disons simplement que le nombre d’avions en service près de nos frontières occidentales est le double du nombre d’avions russes dévastant nos positions. Pourquoi ne pouvons-nous pas en prendre au moins un tiers et le déplacer ici ? » a demandé Zaluzhny.

Parce que la flotte russe plus moderne de Su-35 a une portée radar et de missiles bien supérieure, les anciens jets ukrainiens ne peuvent pas rivaliser. Les troupes au sol sont ainsi facilement ciblées.

« Personne ne dit que demain nous devrions nous réarmer et obtenir 120 avions », a déclaré Zaluzhny. « Pourquoi? Je n’ai pas besoin de 120 avions. Je ne vais pas menacer le monde entier. Un nombre très limité suffirait. Mais ils sont nécessaires. Parce qu’il n’y a pas d’autre moyen. Parce que l’ennemi utilise une autre génération d’aviation. C’est comme si nous allions passer à l’offensive avec des arcs et des flèches maintenant, et tout le monde dirait : ‘Es-tu fou ?’ Mais avec cette question, ‘Non, non.’

Si quelqu’un pense que la contre-offensive de l’Ukraine a reçu un coup de pouce le week-end dernier lorsque le chef de Wagner Yevgeniy Prigozhin a mené une mutinerie de forces mercenaires lors d’un assaut contre Moscou avant d’arrêter l’avancée, Zaluzhny n’en est pas si sûr. Les forces wagnériennes de Prigozhin avaient déjà quitté la ligne de front, après avoir revendiqué la ville orientale de Bakhmut il y a un mois, a déclaré Zaluzhny, il n’y avait donc aucun changement notable sur le champ de bataille au moment de la rébellion.

« Nous n’avons pas senti que leur défense s’était affaiblie quelque part ou quoi que ce soit », a-t-il déclaré.

Les combattants de Wagner qui ne veulent pas rester en Russie ou signer des contrats de défense avec le ministère russe de la Défense auront la possibilité de rejoindre Prigozhin en Biélorussie, a déclaré le président russe Vladimir Poutine. Mais alors que certains des mercenaires pourraient quitter le champ de bataille, où les commandants ukrainiens ont souvent loué leurs tactiques efficaces – bien que brutales –, Zaluzhny pourrait maintenant devoir envisager une nouvelle menace supplémentaire à sa frontière nord alors que certains des combattants s’y réinstallent.

« J’ai beaucoup de peurs, et Wagner en fait partie », a déclaré Zaluzhny. « Et ils ne sont pas les seuls. Si on commence à en parler maintenant, ma tête va tourner. … Notre tâche est de nous préparer aux scénarios les plus graves et les plus possibles. Et nous essaierons de minimiser les conséquences possibles de ce qui pourrait arriver.

L’un des pires scénarios que Zaluzhny doit envisager est la menace que Poutine puisse déployer une arme nucléaire. Et Zelensky a averti la semaine dernière que les services de renseignement ukrainiens avaient reçu des informations selon lesquelles les forces russes préparaient un « acte terroriste avec libération de radiations » à la centrale nucléaire occupée de Zaporizhzhia, la plus grande centrale nucléaire d’Europe.

Est-ce que cela empêche Zaluzhny d’essayer de reprendre le contrôle de l’usine dans le cadre de la contre-offensive ukrainienne ?

« Cela ne m’arrête pas du tout », a déclaré Zaluzhny. « Nous faisons notre travail. Tous ces signaux viennent de l’extérieur pour une raison quelconque : ‘Ayez peur d’une frappe nucléaire.’ Eh bien, devrions-nous abandonner?

Kostiantyn Khudov a contribué à ce rapport.

