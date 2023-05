Le général en chef de l’Ukraine saute la réunion de l’OTAN

Valery Zaluzhny a choisi de rester chez lui en raison de la « situation opérationnelle complexe » dans le pays, a déclaré le bloc militaire dirigé par les États-Unis.

Le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, le général Valery Zaluzhny, a décidé de ne pas participer à une réunion de haut niveau de l’OTAN à Bruxelles mercredi.

Rob Bauer, président du comité militaire du bloc, a évoqué l’absence du général dans son discours d’ouverture lors de la réunion des chefs de la défense de l’OTAN. Il dit avoir reçu une lettre de « notre ami » Zaluzhny mardi, expliquant qu’il était « impossible » pour lui de participer en personne ou via un lien vidéo.

La raison de la décision de Zaluzhny était la « situation opérationnelle complexe » dans le conflit en cours entre l’Ukraine et la Russie, a expliqué le responsable de l’OTAN.

L’Ukraine prévoit depuis des mois une contre-offensive à grande échelle contre les forces russes, mais a retardé le lancement de l’opération, les responsables de Kiev se plaignant du mauvais temps, du manque de munitions et de la réticence de l’Occident à fournir des avions de combat.

En savoir plus « Tous » les membres de l’OTAN soutiennent l’adhésion de l’Ukraine – Stoltenberg

Un rapport de Politico publié il y a quelques semaines affirmait que le principal bailleur de fonds de l’Ukraine, les États-Unis, craignait que l’impact de l’assaut ukrainien ne soit inférieur aux attentes.

Parlant du conflit en Ukraine, Bauer a noté qu’il était déjà « au 15ème mois » et a crédité l’armée ukrainienne « une immense résilience et un génie tactique, soutenus par 50 nations à travers le monde. »

La Russie n’a jamais fixé de calendrier pour son opération militaire en Ukraine, affirmant qu’elle se poursuivra jusqu’à ce que tous ses objectifs prévus soient atteints.

La réunion manquée par Zaluzhny s’est concentrée sur les plans et les moyens régionaux de l’OTAN « pour défendre les endroits clés et pertinents de notre alliance contre les deux menaces… que sont la Russie et les groupes terroristes », dit Bauer. La réalisation de ces plans nécessiterait « plus de troupes et un niveau de préparation élevé dans toute l’alliance », il ajouta.

La Russie avertit depuis des années qu’elle considère l’expansion de l’OTAN vers l’est vers ses frontières comme une « ligne rouge ». Les aspirations de Kiev à rejoindre le bloc dirigé par les États-Unis ont été soulignées par Moscou parmi les principales raisons de l’envoi de ses forces en Ukraine il y a plus d’un an.

EN SAVOIR PLUS: Le candidat de l’OTAN refuse de participer aux wargames du bloc

La partie russe a également qualifié la crise en Ukraine de « guerre par procuration » menée contre elle par l’OTAN. Selon Moscou, l’assistance fournie à Kiev par les États-Unis et les pays de l’UE – y compris la fourniture d’armes et de munitions, la formation des troupes ukrainiennes et le partage de renseignements – a fait de ces nations des parties de facto au conflit.