Le général en chef de l’armée soudanaise accuse des paramilitaires rivaux de crimes de guerre dans un discours télévisé

LE CAIRE – Dans un rare discours télévisé lundi, le chef de l’armée soudanaise a accusé la force paramilitaire rivale d’avoir commis des crimes de guerre alors qu’une guerre civile totale menace d’engloutir ce pays du nord-est de l’Afrique.

Le Soudan a été plongé dans le chaos en avril lorsque des mois de tensions latentes entre l’armée, dirigée par le général Abdel Fattah Burhan, et les Forces de soutien rapide, commandées par Mohammed Hamdan Dagalo, ont explosé en combats ouverts à Khartoum et ailleurs.

Dans un discours diffusé sur Sudan TV, Burhan a accusé les RSF et Dagalo d’avoir commis des violations sous prétexte de promettre de restaurer la démocratie.

« Comment pouvez-vous instaurer la démocratie en commettant des crimes de guerre ? a-t-il déclaré dans un discours célébrant la journée annuelle des forces armées soudanaises.

Plus tôt ce mois-ci, l’organisation de défense des droits Amnesty International a accusé les deux parties d’avoir commis de nombreux crimes de guerre, notamment des meurtres délibérés de civils et des agressions sexuelles massives. Dans son rapport de 56 pages, le groupe a déclaré que presque tous les cas de viol étaient imputés aux RSF et à ses milices arabes alliées.

Au Darfour, théâtre d’une guerre génocidaire au début des années 2000, le conflit s’est transformé en violence ethnique, les RSF et les milices arabes alliées ciblant les communautés africaines dans la région occidentale, selon des responsables de l’ONU.

La semaine dernière, la violence s’est intensifiée dans la province du Sud-Darfour, faisant des dizaines de morts. L’Association du barreau du Darfour, un groupe juridique soudanais qui se concentre sur les droits de l’homme dans la région de l’ouest du Darfour, a déclaré qu’au moins cinq civils sont morts dans des tirs croisés lors d’affrontements intenses entre l’armée et les RSF à Nyala, la capitale du Sud-Darfour, vendredi.

À quelque 50 kilomètres (30 miles) à l’ouest de Nyala, des membres d’une tribu arabe à bord de véhicules RSF ont attaqué la région de Kubum au sud du Darfour la semaine dernière, incendiant le marché local et saccageant un poste de police, a déclaré le groupe juridique dans un communiqué séparé. Au moins 24 personnes ont été tuées dans l’attaque, a-t-il ajouté.

Le mois dernier, Karim Khan, un procureur de la Cour pénale internationale, a déclaré aux Nations Unies qu’il enquêterait sur de nouveaux crimes de guerre et crimes contre l’humanité présumés commis au Darfour.

Le conflit de près de quatre mois a également réduit la capitale, Khartoum, à un champ de bataille urbain. Dans toute la ville, les forces des RSF ont réquisitionné des maisons et les ont transformées en bases opérationnelles, selon des résidents et des groupes de médecins. L’armée, à son tour, a frappé des zones résidentielles depuis les airs et avec des tirs d’artillerie. Plus de 2,15 millions de personnes ont depuis fui l’État de Khartoum, selon les données de l’ONU.

Le ministre de la Santé du pays, Haitham Mohammed Ibrahim, a déclaré en juin que le conflit avait tué plus de 3 000 personnes, mais il n’y a eu aucune mise à jour depuis. Le vrai décompte est probablement beaucoup plus élevé, disent les médecins et les militants locaux.

Entre-temps, Meta, la maison mère de Facebook, a confirmé à l’Associated Press qu’elle avait suspendu le compte de RSF et le compte de Dagalo. Meta a déclaré à l’AP dans un e-mail que le groupe avait violé sa politique sur les organisations et les individus dangereux, mais n’a pas fourni plus de détails.

Sur son site Web, Meta indique que la politique vise à réprimer « les organisations ou les individus qui proclament une mission violente ou qui se livrent à la violence ».

Dans un communiqué envoyé à l’AP lundi, RSF a déclaré que la fermeture des comptes porte atteinte au droit des personnes à une information impartiale.

« Les Forces armées soudanaises (SAF) sont autorisées à diffuser de la violence graphique sur leur page tandis que l’appel des RSF à la démocratie et à la liberté est réduit au silence », ont déclaré les paramilitaires.

Lundi, les paramilitaires et Dagalo avaient toujours des comptes actifs sur X, la plateforme précédemment connue sous le nom de Twitter.