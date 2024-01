Le « général bipolaire » autoproclamé mène la guerre contre la stigmatisation de la maladie mentale : NPR

basculer la légende Michelle Bruzzese pour NPR

L’un des plus gros problèmes du major-général Gregg Martin était que le trouble bipolaire semblait l’aider au début.

“J’ai été maniaque la majeure partie de l’année en Irak… je me sentais comme Superman. À l’épreuve des balles, quasiment intrépide sur tout le champ de bataille”, a déclaré Martin.

Il a été déployé en Irak en 2003 en tant que colonel, responsable du 130ème Brigade du génie qui a ouvert la voie à Bagdad depuis le Koweït. Il a mené depuis le front, de manière agressive, poussant ses troupes avec une positivité implacable. Pendant ses temps libres, il préférait les entraînements intenses au sommeil. Sa manie s’accorde parfaitement avec la mystique militaire américaine. Ses supérieurs ne lui faisaient presque que des éloges.

“Je pensais que Dieu me récompensait et me donnait cette force, cette motivation et cette énergie, parce que j’étais en quelque sorte une mission divine en tant qu’officier de l’armée. Donc il ne m’est jamais venu à l’esprit qu’il y avait quelque chose qui ne va pas avec mon cerveau”, a-t-il déclaré.

Puis le pendule a basculé. Sa tournée en Irak s’est terminée en 2004 et Martin est rentré chez lui découragé. Lors d’un examen de santé post-déploiement, il a parlé ouvertement de dépression. L’infirmière lui a demandé ce qu’il faisait pour y faire face.

“J’ai dit : ‘Eh bien, je fais beaucoup d’activités physiques très intenses, même si c’est difficile à faire parce que je suis déprimé. J’écoute de la musique rock and roll très intense. Je répète des versets puissants de la Bible et quand ça ça ne marche pas, je bois. Je bois beaucoup, bien plus que jamais dans ma vie”, a déclaré Martin. “Et ils ont dit, tu vas bien, il n’y a rien de mal avec toi.”

Esprit militaire

Le trouble bipolaire a perdu une partie de sa stigmatisation ces dernières années, des célébrités et des hommes politiques rendant publics leurs luttes contre la maladie mentale. Et l’armée a changé son approche de la santé mentale au cours des 20 années qui ont suivi la mission de Martin en Irak. Mais de nombreux militaires craignent toujours qu’un diagnostic de santé mentale ne fasse dérailler leur carrière. C’est l’une des raisons pour lesquelles Martin a écrit un mémoire intitulé Général bipolaire : ma guerre éternelle contre la maladie mentale. Les experts dans le domaine attribuent à Martin le mérite d’avoir contribué à briser le tabou militaire sur l’obtention d’aide.

“Si vous êtes dans l’armée, vous êtes censé projeter cette image dure”, explique le Dr Alex Leow, psychiatre et ingénieur biomédical à l’Université de l’Illinois à Chicago, qui traite et étudie les bipolaires. Martin a prononcé le discours d’ouverture lors de la conférence annuelle de la Fondation bipolaire internationale en 2023, où Leow l’a rencontré.

Leow dit que les personnes bipolaires sont souvent attirées par la façon dont une carrière militaire récompense un comportement agressif et audacieux. Malheureusement, l’intensité de ce travail peut déclencher des symptômes graves, dit-elle.

“Il y a presque un double effet. Vous attirez plus de gens sur le marché. [bipolar] dans l’armée, mais aussi à cause du stress, des expériences de combat… la probabilité que vous développiez réellement des symptômes est également plus élevée”, dit-elle.

C’est ce qui, selon Martin, lui est arrivé. L’Irak a déclenché des symptômes graves – des cycles intenses allant de la manie à la dépression. Pendant tout ce temps, son côté maniaque ressemblait à de la haute performance aux yeux de ses supérieurs militaires, qui ne cessaient de le promouvoir. Au moment où il a pris le commandement du US Army War College en 2010, les illusions s’étaient installées.

“Mon trouble bipolaire avait considérablement augmenté depuis l’Irak, et maintenant il jetait de l’huile sur les flammes d’un cerveau très malade. Je croyais que j’étais la personne la plus intelligente du monde. Je croyais que j’étais un apôtre envoyé par Dieu pour transformer. … l’ensemble du ministère de la Défense”, a-t-il déclaré.

En 2012, Martin est devenu président de la National Defense University (NDU). À ce moment-là, son comportement commençait enfin à attirer l’attention. Il entrait dans une salle de classe au hasard et commençait simplement à donner un cours.

“L’un des collèges de la NDU a en fait posté un garde devant la porte. Et si j’entrais dans le bâtiment, il devait en informer immédiatement le commandant afin qu’il puisse m’empêcher d’entrer dans une salle de conférence. C’est dire à quel point c’était grave”, dit Martin.



En 2014, il a été convoqué, avec son épouse, par le président de l’état-major interarmées, le général Martin Dempsey. Dempsey était un ami et ils avaient travaillé ensemble en Irak et en Allemagne ; en fait, c’est Dempsey qui a choisi Gregg Martin pour diriger le NDU.

“Le général Dempsey a traversé le bureau, m’a fait un gros câlin et m’a dit : ‘Gregg, je t’aime comme un frère. Tu as fait un travail incroyable. Tu as jusqu’à 17 heures aujourd’hui pour démissionner, sinon je te licencierai et Je vous ordonne de subir une évaluation de votre santé mentale cette semaine chez Walter Reed”, se souvient Martin.

Une fin et un début

La carrière militaire de Martin, longue de 36 ans, touchait à sa fin, mais il lui a fallu encore deux ans de ce que Martin appelle un enfer bipolaire non traité pour obtenir des soins.

Ses médecins militaires lui ont rendu service, ce qu’ils croyaient être une faveur, en ne mettant pas immédiatement le diagnostic dans son dossier, permettant ainsi à Martin de prendre sa retraite au lieu d’être libéré pour raisons médicales. Avec le recul, Martin doute de la sagesse de cette décision.

Puis il est tombé dans le fossé parfois long entre les soins de santé militaires et l’inscription auprès de la Veterans Health Administration. Au VA du New Hampshire, on lui a finalement prescrit des médicaments pour traiter sa manie et sa dépression.

Et c’est la bonne nouvelle : la bipolaire est traitable, déclare le Dr Tamara Campbell, qui dirige le bureau de santé mentale et de prévention du suicide du VA.

“Les gens continuent à vivre une vie très productive et de haute qualité en étant traités pour bipolaire. Il n’y a aucune raison pour que quiconque dans le pays souffre seul. Nous voulons vous soigner. Nous sommes là pour vous”, dit-elle.

Le VA traite désormais plus de 130 000 vétérinaires par an pour le trouble bipolaire. Depuis janvier 2023, un vétérinaire en crise peut désormais se rendre dans n’importe quel établissement VA ou non VA et bénéficier de soins d’urgence gratuitement. VA a augmenté son personnel de santé mentale de 54 % au cours des cinq dernières années.

Mais la demande de soins de santé mentale augmente dans tout le pays, et VA estime qu’il faut 22 jours pour obtenir un nouveau rendez-vous de santé mentale VA. Etudes académiques estimez que l’attente peut atteindre 45 jours, et elle est encore plus longue pour un rendez-vous médical privé.

Pourtant, le Dr Campbell affirme que plus tôt les vétérinaires seront traités pour bipolaire, mieux ce sera. Et elle pense que la volonté du général Martin de s’exprimer publiquement contribuera à attirer davantage de personnes.

“Dieu m’a mis ici pour faire de grandes choses”, déclare Martin. Ce n’était pas une illusion, dit-il.

“C’est en fait vrai parce que ce que je fais en termes de défense de la santé mentale et de raconter mon histoire bipolaire est la chose la plus importante que j’ai jamais faite dans ma vie”, dit-il.

