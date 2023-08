Un général RUSSE a appelé Vladimir Poutine à utiliser une opportunité « parfaite » pour tirer des armes nucléaires sur l’Ukraine – une décision qui déclencherait une Troisième Guerre mondiale.

Le député pro-Kremlin et ancien général Andrey Gurulev a suggéré au dictateur d’utiliser ces armes pour riposter à la vague de frappes débilitantes de drones lancées par l’Ukraine au plus profond du territoire russe.

L’Occident a vécu dans la peur de voir Poutine utiliser des armes nucléaires en Ukraine. Crédit : AP

Andrey Gurulev est un fervent partisan de la guerre en Ukraine Crédit : East2West

Après 11 semaines de combats intenses, les troupes ukrainiennes ont repris le village ukrainien de Robotyne, une étape majeure dans leur démarche visant à couper la route terrestre entre la Crimée et Donetsk.

Gurulev, 55 ans, était soutenu par le principal propagandiste de la télévision russe Vladimir Soloviev, 59 ans, qui a suggéré que le village était « l’endroit idéal pour utiliser des armes nucléaires tactiques » après les frappes de drones de Kiev.

Gurulev, un belliciste intransigeant, a répondu : « Parfait. Ils sont tous regroupés là, tout simplement parfaits.

« De plus, c’est tout simplement une situation parfaite, car il y a une absence totale de réserves de l’ennemi… »

Gurulev a déclaré qu’après avoir attaqué le village, ils pourraient se déplacer et « libérer » les régions de Zaporizhzhia et de Dnipro, avant « d’encercler et de détruire » les Ukrainiens de la région de Donetsk.

Soloviev a poursuivi : « Plus important encore, cela sauve de nombreuses vies de nos combattants et résout tous les problèmes.

« C’est un peu délivrer du mal que tout y soit contaminé, que tout le monde meure. »

Soloviev a suggéré que l’utilisation d’armes nucléaires est simplement une « explosion nucléaire aérienne » avec une « zone affectée parfaitement claire ».

Il a déclaré que les facteurs dommageables de ces armes sont clairs, mais que la Russie dispose de « scientifiques compétents » qui aideront les Russes à éviter les retombées nucléaires.

Les menaces proférées par Soloviev et Gurulev interviennent au lendemain du pire bombardement de Poutine depuis le début de la guerre, alors que l’Ukraine déclenchait une attaque transfrontalière dramatique.

Des explosions ont éclaté à l’aérodrome de Pskov, dans l’ouest de la Russie, alors que Kiev aurait pris pour cible une flotte d’avions de guerre du tyran pendant la nuit.

D’épais panaches de fumée et de feu se sont élevés dans les airs lorsqu’au moins quatre des avions les plus prisés de Poutine ont été détruits lors d’une spectaculaire démonstration de force en provenance d’Ukraine.

Un porte-parole du Kremlin a prévenu que les frappes aériennes « ne resteraient pas impunies ».

Pourtant, toute frappe nucléaire tactique en Ukraine conduirait probablement à une Troisième Guerre mondiale, car les pays de l’OTAN interviendraient rapidement.

Des canons d’artillerie à capacité nucléaire ont déjà été repérés en Ukraine, lors du siège de Kharkiv au début du conflit.

L’obusier 2S7M peut bombarder ses cibles à une distance de 35 miles et dispose de canons massifs capables de tirer des obus de 100 kg à guidage laser de huit pouces.

Mais leur aspect le plus inquiétant est leur capacité à être armés de munitions nucléaires, notamment d’obus nucléaires mortels 3BV2.

Les obus ont le pouvoir destructeur pouvoir allant jusqu’à 1 kt – ce qui, bien qu’il soit petit pour une arme nucléaire, reste horriblement destructeur pouvoir.

Ce n’est pas la première fois que Soloviev se lance dans une divagation sur la guerre nucléaire : en mars, il a averti que la Russie lancerait une « frappe nucléaire immédiate » contre tout pays qui détiendrait Poutine.

Le propagandiste du Kremlin est connu pour ses diatribes maniaques à la télévision contre l’Occident, il appelant également à ce que Londres soit « réduite en poussière » après que l’Ukraine a déclaré qu’elle utiliserait des missiles britanniques.

L’aéroport a été vu en feu tôt ce matin Crédit : East2West

Andrey Gurulev est apparu à la télévision d’État et a fait des suggestions absurdes Crédit : East2West