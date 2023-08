Le « général Armageddon » russe démis de ses fonctions – n’ayant plus été vu en public depuis la mutinerie de Wagner

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

Un commandant militaire surnommé « Général Armageddon » pour sa brutalité pendant la guerre civile en Syrie a été démis de ses fonctions de chef de l’armée de l’air russe. Il n’a plus été vu en public depuis la mutinerie des mercenaires de Wagner contre Moscou fin juin.

Sergei Surovikin, ancien commandant des troupes russes en Ukraine qui a déjà reçu la plus haute distinction militaire de son pays, n’a pas été publiquement limogé – mais les médias d’État ont publié des sources confirmant cette décision. Il doit son surnom aux tactiques brutales déployées lors de la guerre civile en Syrie et est considéré comme l’un des commandants russes les plus efficaces.

Le général Surovikin – qui serait proche du fondateur de Wagner, Eugène Prigojine – serait le plus haut responsable militaire à perdre sa place à la suite de la tentative de soulèvement qui a duré 24 heures du 23 au 24 juin. Le président russe Vladimir Poutine avait réagi avec fureur aux forces de M. Prigrozhin qui tentaient de marcher sur Moscou pour protester contre la façon dont les hauts gradés militaires de Moscou géraient l’invasion de l’Ukraine. Le président Poutine a déclaré que la révolte aurait fait basculer la Russie dans la guerre civile, ce qui constituerait la menace la plus importante pour son leadership depuis des années.

La marche sur Moscou a finalement été interrompue à environ 200 kilomètres de la capitale après qu’un accord ait été négocié entre M. Prigozhin et le Kremlin via le président biélorusse Alexandre Loukachenko selon lequel le fondateur de Wagner et certaines de ses troupes décamperaient en Biélorussie et quitteraient les opérations de combat en Ukraine. où ils ont été impliqués dans des combats parmi les plus féroces. M. Prigozhin est depuis apparu sur des photos de Saint-Pétersbourg et de Biélorussie ces dernières semaines et a publié lundi une vidéo qui, selon lui, a été tournée en Afrique, l’un des autres théâtres de combat de Wagner. Les deux hommes que M. Prigozhin voulait renverser – le ministre de la Défense Sergueï Choïgou et le chef d’état-major Valery Gerasimov – restent à leur poste.

La dernière apparition publique du général Surovikin a eu lieu le 24 juin, lorsqu’il est apparu dans ce qui ressemblait à une vidéo soigneusement mise en scène. Visiblement tendu et sans insigne, il a exhorté M. Prigojine à abandonner sa marche sur Moscou. Depuis ce jour, les spéculations vont bon train sur son sort. Certains médias et sources russes ont déclaré que le général Surovikin, qui a souvent été publiquement félicité par M. Prigojine à l’approche de la révolte, était interrogé pour sa possible complicité et potentiellement assigné à résidence. La fille du général Surovikin a déclaré fin juin à la chaîne de médias sociaux russe Baza que son père n’avait pas été arrêté.

Des responsables américains ont déjà déclaré aux médias américains que le général Surovikin avait soutenu M. Prigozhin, mais que les services de renseignement occidentaux ne savaient pas avec certitude s’il avait aidé la rébellion d’une manière ou d’une autre.

L’agence de presse officielle russe RIA Novosti, citant une source anonyme, a rapporté que le général Surovikin a été remplacé au poste de commandant des forces aérospatiales russes par le colonel-général Viktor Afzalov, qui dirige l’état-major principal de l’armée de l’air. L’agence représente fréquemment la position officielle du Kremlin à travers des rapports citant des responsables anonymes de l’establishment russe de la défense et de la sécurité. Le journal RBC a rapporté une source du personnel de la défense disant : « Le général d’armée Sergueï Surovikin a été démis de ses fonctions en raison de son transfert à un autre rôle… Il est actuellement en courtes vacances ».

La personnalité de la télévision Ksenia Sobchak. la fille d’un homme politique lié à Poutine, a suggéré que le général Surovikin n’avait pas été en contact avec ses proches. « On dit qu’il a été démis de ses fonctions le 18 août par décret à huis clos. La famille n’a toujours eu aucun contact avec lui », a-t-elle écrit sur Telegram.

Le général Surovikin a été chargé des opérations militaires russes en Ukraine en octobre dernier, mais en janvier, ce rôle a été confié au général Gerasimov et le général Surovikin a été nommé adjoint.

Le limogeage du général Surovikin intervient alors qu’une nouvelle attaque de drones a visé Moscou, ce qui serait la sixième attaque de ce type en une semaine. Les services de renseignement ukrainiens ont également affirmé avoir détruit un système clé de défense antimissile sol-air S-400 en Crimée occupée par la Russie. Une perte qui constituerait un nouveau coup embarrassant pour le Kremlin, alors que l’Ukraine cible de plus en plus les actifs russes loin derrière la ligne de front, dans le sud et l’est de l’Ukraine.

Concernant l’attaque de drone contre la capitale russe, le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a déclaré qu’un drone s’était écrasé contre un bâtiment en construction dans la ville de Moscou. Il s’agit d’un complexe commercial prestigieux touché par des drones à deux reprises. Plusieurs vitres ont été brisées dans deux immeubles voisins et les secours sont intervenus sur les lieux. Le ministère russe de la Défense a affirmé avoir abattu tous les drones à Moscou et dans ses environs.

Plus tôt, une attaque nocturne de drones russes de trois heures dans la région d’Odessa, dans le sud de l’Ukraine, dans la nuit de mardi, a provoqué un incendie dans des installations céréalières, a déclaré le chef de l’administration militaire régionale d’Odessa, Oleh Kiper.

Par ailleurs, une attaque de drone russe contre la ville de Romny, dans le nord-est de l’Ukraine, a frappé une école locale, tuant le directeur, son adjoint, une secrétaire et le bibliothécaire de l’école, selon le ministère ukrainien de l’Intérieur. Trois personnes ont également été tuées dans la région russe de Belgorod, à la frontière ukrainienne, après des bombardements répétés contre un sanatorium, selon le gouverneur de la région.

Reuters et Associated Press ont contribué à ce rapport