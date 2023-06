Le général Armageddon de Poutine disparaît au milieu des affirmations selon lesquelles il « était au courant du coup d’État de Wagner »

Le « général Armageddon » de VLADIMIR Poutine aurait disparu au milieu des affirmations selon lesquelles il aurait participé à la révolte armée du groupe Wagner.

Le général Sergei Surovikin – réputé pour ses manœuvres impitoyables – a des liens connus avec Yevgeny Prigozhin, le chef de l’armée des mercenaires wagnériens à l’origine de la rébellion de samedi.

Des responsables américains ont déclaré que Surovikin était au courant des plans du chef de guerre de se rebeller contre Choïgou et du chef des forces armées, le général Valery Gerasimov, à propos de la guerre lamentable en Ukraine, rapporte le New York Times.

Des responsables du renseignement chercheraient à savoir si l’ancien haut commandant russe « a aidé à planifier les actions de Prigozhin le week-end dernier », qui ont laissé la Russie au bord de la guerre civile.

Des responsables américains ont déclaré qu’il y avait des signes que d’autres généraux russes auraient également soutenu le patron de Wagner.

Des rumeurs circulent selon lesquelles Surovikin, 56 ans, pourrait être interrogé sur sa connaissance du complot visant à évincer les principaux chefs militaires russes.

La chaîne pro-guerre Rybar Telegram a déclaré que Surovikin – un commandant connu pour son impitoyable et sa brutalité – n’avait pas été vu depuis samedi.

La chaîne liée à l’armée a déclaré: « La localisation du » général Armageddon « n’est pas connue avec certitude.

« Il existe une version selon laquelle il est sous interrogatoire. »

Avant de disparaître, Surovikin a lancé un appel aux combattants de Wagner pour qu’ils abandonnent et retournent aux bases « avant qu’il ne soit trop tard ».

Il a révélé qu’il avait reçu l’ordre de retourner à Moscou depuis la ligne de front alors que Prigozhin lançait sa soi-disant « marche pour la justice » sur la capitale.

Il a déclaré: « Nous ne pouvons pas faire le jeu de l’ennemi pendant cette période difficile pour notre pays.

« Avant qu’il ne soit pas trop tard, il est nécessaire d’obéir à l’ordre du président élu par le peuple de la Fédération de Russie. »

On prétend qu’il n’a pas été vu depuis l’enregistrement du message.

En octobre de l’année dernière, Surovikin a pris les rênes de l’invasion russe défaillante – mais a été démis de ses responsabilités par Poutine en janvier.

À peine un mois plus tard, il a été affirmé que Surovikin et Prigozhin complotaient un coup d’État contre Poutine.

Les détails du coup d’État ont été divulgués au militant russe des droits de l’homme Vladimir Osechkin – qui a déclaré que le complot initial avait commencé en septembre.

Il a affirmé que Prigozhin utiliserait le armée de condamnés qu’il a recrutés pour réaliser une percée dans la guerre afin de renforcer son propre pouvoir.

Cela survient alors que les rangs subalternes de l’armée russe seraient déjà purgés de ceux qui ont manifesté leur soutien au soulèvement de Prigozhin contre les commandants de Poutine.

Les responsables occidentaux pensent qu’il s’agit du « chapitre un » d’une nouvelle ère pour Russie – avec des purges potentiellement à la stalinienne à venir alors que Poutine tente de consolider son régime affaibli.

Le conseiller le plus proche de Zelensky, Andriy Yermak, a déclaré que « compte à rebours a commencé » pour la fin du pouvoir de Poutine.

Un autre haut responsable ukrainien a déclaré à la BBC que « le régime de Poutine ne peut pas être sauvé ».

Le chaos a explosé aux frontières sud de la Russie vendredi soir lorsque les troupes de Wagner ont pris le contrôle de Rostov-sur-le-Don lors d’une prise de contrôle sans effusion de sang.

Les combattants de Wagner fidèles au chef de leur compagnie militaire privée, Prigozhin, se sont approchés à moins de 200 km de Moscou avant qu’il ne les rappelle.

Bien que samedi, ils ont pris d’assaut l’autoroute M4, prenant le contrôle d’installations militaires dans les régions de Rostov et de Voronej alors qu’ils se rapprochaient de la capitale.

Anticipant la guerre urbaine, la Russie a réagi en plaçant des bétonnières sur les routes de Moscou et en établissant des lignes défensives sur les principaux ponts menant à la capitale.

Les mercenaires de la compagnie militaire privée n’étaient qu’à 200 km de Moscou lorsqu’ils ont abattu des armes et sont retournés dans des « bases » sur ordre tard samedi.

Prighozin a blâmé une frappe aérienne russe présumée sur les troupes de Wagner en Ukraine pour sa décision d’organiser une mutinerie.

Dans ses premiers commentaires publics depuis qu’il a tourné la page, il s’est moqué des forces russes.

Le patron de Wagner a déclaré que ses soldats armés contre rémunération couvraient plus de terrain que les envahisseurs de Poutine n’en avaient réussi en Ukraine – et a déclaré que sa mutinerie était une « masterclass » sur la façon de lancer une invasion et de s’emparer de l’Ukraine en une seule journée.

On pense maintenant que Prigozhin a atterri en Biélorussie alors que la Russie est sous le choc de la mutinerie de 24 heures du seigneur de guerre.