Le général américain s’inquiète de la prochaine décision de la Russie – RT World News

Les troupes américaines en Europe ont été mises en état d’alerte accrue en raison de l’inquiétude suscitée par la réaction de Moscou aux revers en Ukraine

Le plus haut général américain aurait passé en revue les défenses d’une base en Pologne et appelé les troupes américaines en Europe à être dans un état de préparation accru dans un contexte d’incertitude quant à la réaction de la Russie face aux luttes sur le champ de bataille en Ukraine.

“La guerre ne va pas très bien pour la Russie en ce moment, il nous incombe donc à tous de maintenir un état de préparation élevé, d’alerte”, a-t-il ajouté. Le président des chefs d’état-major interarmées, le général Mark Milley, a déclaré aux journalistes dimanche après avoir visité une base non identifiée en Pologne.

La base non identifiée – les journalistes voyageant avec Milley ont juré de garder le secret sur son emplacement – ​​a été construite peu de temps avant que la Russie ne lance son offensive militaire contre l’Ukraine en février dernier. Il aurait été une plaque tournante clé pour la formation des forces ukrainiennes et la livraison d’armes à l’ancienne république soviétique. En raison de son rôle dans le conflit, les responsables américains ont suggéré que la base pourrait devenir une cible d’attaque par la Russie.

“Je suis particulièrement intéressé par la vérification de choses comme la protection de la force pour s’assurer que [US forces] sont dans un état de préparation adéquat en cas de quoi que ce soit qui se produise », dit Milley. Il a ajouté que les récentes pertes de territoire de la Russie dans la région de Kharkov ne signifient pas nécessairement qu’il y a une menace accrue d’attaque contre les forces américaines, mais il a noté, “Dans la conduite de la guerre, vous ne savez tout simplement pas avec un degré élevé de certitude ce qui va se passer ensuite.”















Les responsables russes ont averti que Washington s’était directement impliqué dans le conflit ukrainien et s’est même vanté de l’implication du Pentagone dans les succès de Kiev sur le champ de bataille. Les États-Unis ont envoyé plus de 15 milliards de dollars d’aide militaire directe à l’Ukraine jusqu’à présent cette année, et ils ont déployé environ 10 000 soldats supplémentaires en Europe.

Milley a passé en revue les défenses aériennes de la base polonaise, y compris deux batteries de missiles Patriot. Il a affirmé que le conflit était entré dans une nouvelle phase, Kiev ayant obtenu l’initiative stratégique. “A cause de cela, nous devons surveiller de très près les réactions de la Russie à cela.”