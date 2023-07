Il ne faut pas se faire d’illusions sur le prix que Kiev doit payer pour progresser, a déclaré Mark Milley

La contre-offensive de l’Ukraine contre la Russie sera extrêmement coûteuse pour ses troupes et se poursuivra pendant quelques mois, a déclaré vendredi le chef d’état-major américain Mark Milley.

S’exprimant au National Press Club à Washington, DC, le haut commandant militaire américain a offert son point de vue sur le conflit en Ukraine, en disant : « ça ne m’étonne pas du tout » que la contre-offensive tant médiatisée de Kiev se déroule plus lentement que prévu.

«Ce que j’avais dit, c’est que cela allait prendre six, huit, dix semaines. Ça va être très difficile. Ça va être très long et ça va être très, très sanglant. a-t-il dit, notant que l’avancée de Kiev a été entravée par les champs de mines russes.

« Personne ne devrait se faire d’illusions sur tout cela », a-t-il souligné, ajoutant que l’Ukraine se bat pour sa survie face à un adversaire puissant.

Lorsqu’on lui a demandé si les États-Unis fourniraient à l’Ukraine des armes à sous-munitions, qui sont interdites dans plus de 100 pays en raison du risque important qu’elles représentent pour la population civile, Milley a noté que Washington « a toutes sortes d’options, » ajoutant que la décision finale en la matière appartient au président américain Joe Biden.

Les forces ukrainiennes ont lancé une offensive à grande échelle le long de plusieurs sections du front début juin, mais toutes leurs attaques ont été repoussées avec de lourdes pertes, selon le ministère russe de la Défense.

La semaine dernière, Nikolay Patrushev, le secrétaire du Conseil de sécurité russe, a estimé les pertes ukrainiennes depuis le début de la contre-offensive à plus de 13 000 soldats. Plus tard, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que pour la même période, Kiev avait perdu 259 chars et 780 véhicules blindés.

Les responsables ukrainiens ont admis que la contre-offensive a rencontré des difficultés. Le président Vladimir Zelensky a déclaré qu’il se développait « plus lent que souhaité » en face de « résistance acharnée » des troupes russes. Valery Zaluzhny, le général en chef de l’Ukraine, a déclaré qu’il obtenait « énervé » quand les gens disent que l’offensive avance trop lentement, expliquant qu’elle est « pas un spectacle » et cela « chaque mètre est donné par le sang. »